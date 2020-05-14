Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медсестра была вынуждена соврать ради теста на коронавирус 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Медсестра соврала ради теста на коронавирус
Фото: Кадр: Global News
Медсестра из канадского города Дорваль, провинция Квебек, была вынуждена симулировать симптомы болезни, чтобы ей сделали тест на коронавирус. Об этом сообщает сайт Global News.
Медсестра Кристи-Лин Кемп (Kristy-Lyn Kemp) уволилась из дома престарелых, в котором жили больные COVID-19, и решила сдать анализ на болезнь перед тем, как выйти на новую работу в другом пансионате для пожилых. Она позвонила на горячую линию по коронавирусу и сообщила, что работала с зараженными. У медсестры поинтересовались, есть ли у нее симптомы. Она призналась, что нет, и ей сказали, что, в таком случае, ей не будут делать анализ.
Тогда Кемп позвонила второй раз. Чтобы ее не узнали, она говорила по-французски. Девушка соврала, что у нее жар и кашель. Работники горячей линии дали ей добро на сдачу анализа.
На следующий день медсестра сделала тест. Как оказалось позже, она оказалась заражена коронавирусом.
«Не могу поверить, что мне пришлось врать и бороться за то, чтобы сдать анализ. Меня пугает, что я могла бы прийти на новую работу и заразить там людей», — посетовала Кемп.
Она призналась, что в доме престарелых, где она работала раньше, всего за несколько недель умер 31 человек. В какой-то момент Кемп с согласия руководства перестала исполнять обязанности медсестры. Вместо этого она разговаривала и сидела с умирающими, к которым не могли прийти и родственники в последние минуты. Однако, как только надзор за домом престарелых взяла другая организация, ей велели вернуться к работе медсестрой. Кемп отказалась и уволилась.
Ранее сообщалось, что медсестра из американского города Лос-Анджелес, штат Калифорния, без защитного костюма пыталась реанимировать зараженного новой коронавирусной инфекцией пациента и умерла от этой же болезни две недели спустя. Медработница осознавала риск, однако сочла, что, пока она будет надевать защитный костюм, время для реанимации будет потеряно.
Видео дня. Вчерашний уголовник обрел мировую славу в YouTube
Последние новости
В Кремле заявили об отсутствии планов по укрупнению регионов В Кремле заявили об отсутствии планов по укрупнению регионов В российских школах задумали отменить общие перемены В российских школах задумали отменить общие перемены The New York Times оценила достоверность данных в статье о коронавирусе в России The New York Times оценила достоверность данных в статье о коронавирусе в России
Комментарии
В мире , Другое , Квебек
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Турции ответили на демарш Украины
В Турции ответили на демарш Украины
Эмин Агаларов объявил о разводе
Эмин Агаларов объявил о разводе
В США заподозрили, что с Трампом «что-то не так»
В США заподозрили, что с Трампом «что-то не так»
Раскрыты подробности «дикой» ночи с Ким Чен Ыном
Раскрыты подробности «дикой» ночи с Ким Чен Ыном
Такого поворота не ждали: прогноз на лето в России
Такого поворота не ждали: прогноз на лето в России
Видео
Тушение лесного пожара Забайкалья попало на видео
01:15
Тушение лесного пожара Забайкалья попало на видео
Происшествия
Преодоление водной преграды на БМП попало на видео
00:55
Преодоление водной преграды на БМП попало на видео
Армия
Опубликовано видео мифов про иммунитет
06:09
Опубликовано видео мифов про иммунитет
Общество
Появилась видео-инструкция для получения пособия
02:38
Появилась видео-инструкция для получения пособия
Общество
Беспорядки у пенсионных фондов РФ попали на видео
01:01
Беспорядки у пенсионных фондов РФ попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
00:28
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
03:00
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
00:59
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
01:00
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
01:24
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение