Мадуро призвал оппозицию к участию в выборах

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал представителей оппозиции участвовать в парламентских выборах в текущем году. Об этом он заявил в ходе прямой трансляции на своей странице в Twitter.

Мадуро предложил оппозиции выдвинуть своих кандидатов на предстоящих выборах и решать проблемы населения Венесуэлы вне зависимости от того, кто победит. Однако при этом он допустил, что пандемия коронавируса нового типа может повлиять на сроки проведения выборов.