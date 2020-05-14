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Мадуро призвал оппозицию к участию в парламентских выборах 

Газета.Ru и ещё 2 28 минут назад
Мадуро призвал оппозицию к участию в выборах
Фото: Reuters
Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал представителей оппозиции участвовать в парламентских выборах в текущем году. Об этом он заявил в ходе прямой трансляции на своей странице в Twitter.
Мадуро предложил оппозиции выдвинуть своих кандидатов на предстоящих выборах и решать проблемы населения Венесуэлы вне зависимости от того, кто победит. Однако при этом он допустил, что пандемия коронавируса нового типа может повлиять на сроки проведения выборов.
21 января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты. В результате лидер оппозиции Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран во главе с США признали Гуайдо главой государства. В свою очередь, Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
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В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , Хуан Гуайдо , Венесуэла
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