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Гендиректор ВТО планирует уйти с поста 

News.ru и ещё 8 28 минут назад
Гендиректор ВТО объявил об уходе с поста
Фото: Peter Kenny/Xinhua
Гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу собирается отказаться от занимаемой должности до истечения срока своих полномочий в 2021 году.
О своём решении Азеведу уже заявил правительствам стран-членов организации. Вероятно, гендиректора временно заменит один из его заместителей: Йонов Фредерик Ага из Нигерии, Карл Браунер из Германии, Алан Вольф из США или Ю Сяожунь из Китая, передаёт Bloomberg.
Азеведу занимает пост с 2013 года. Причину своего решения о преждевременном уходе с поста он не назвал.
Как писал NEWS.ru ранее, Госдума одобрила проект постановления о досрочном снятии депутатских полномочий с зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова (ЛДПР). Ранее стало известно о его назначении на должность замглавы Рособрнадзора.
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В мире , Другое , Борис Чернышов , Рособрнадзор , ВТО , Госдума , ЛДПР , Bloomberg
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