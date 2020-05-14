Гендиректор ВТО объявил об уходе с поста

Гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу собирается отказаться от занимаемой должности до истечения срока своих полномочий в 2021 году.

О своём решении Азеведу уже заявил правительствам стран-членов организации. Вероятно, гендиректора временно заменит один из его заместителей: Йонов Фредерик Ага из Нигерии, Карл Браунер из Германии, Алан Вольф из США или Ю Сяожунь из Китая, передаёт Bloomberg.

Азеведу занимает пост с 2013 года. Причину своего решения о преждевременном уходе с поста он не назвал.