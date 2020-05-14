В Госдепе рассказали о целях поездки Помпео в Израиль 

Майкла Помпео в Обсуждение вопроса об аннексии еврейским государством палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине не являлось целью поездки госсекретаря США Израиль . Об этом заявил в среду на брифинге для журналистов представитель Госдепартамента высокого ранга.

"Я думаю, нам следует развеять представления о том, что мы пролетели полмира для того, чтобы поговорить об аннексии. Эти сообщения были некорректными", — сказал он, имея в виду публикации в ряде СМИ. "Это не было целью поездки", — добавил американский дипломат.

"Это не было главной темой", — подчеркнул в свою очередь другой представитель внешнеполитического ведомства США.

В среду Помпео посетил Израиль. Это была его первая иностранная поездка почти за два месяца. Госсекретарь провел в Иерусалиме отдельные встречи с премьер-министром, лидером партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху и главой партии "Кахоль-Лаван" Бени Ганцем, а также бывшим главой Генштаба израильской армии Габи Ашкенази , который 14 мая станет министром иностранных дел в новом правительстве Израиля.

Ранее газета The Jerusalem Post утверждала, что одной из главных тем переговоров Помпео в Израиле будут шаги по реализации мирного плана президента США Дональда Трампа , в соответствии с которым Израиль планирует провести аннексию территорий на Западном берегу Иордана и в Иорданской долине.

Планы аннексии

Речь идет о реализации предполагаемых планов нового коалиционного правительства Израиля. Ранее Трамп и Нетаньяху огласили в Вашингтоне ключевые положения американской программы мирного палестино-израильского урегулирования, заявив, в частности, о намерении властей США признать еврейские поселения израильской территорией. 22 апреля Помпео сообщил, что окончательное решение по данному вопросу остается за Израилем.