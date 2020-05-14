В Черногории ранили свыше 20 полицейских

Двадцать шесть сотрудников полиции Черногории получили ранения, один из них госпитализирован в результате беспорядков, произошедших в среду в городах Никшич и Плевля, десятки человек были задержаны, сообщило в четверг управление полиции.

Накануне в нескольких городах страны прошли стихийные протесты из-за задержания на 72 часа епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия и семи священников за проведение собрания верующих во вторник на праздник святого Василия Острожского. Самые крупные выступления были отмечены в Никшиче и Плевле, где полицейские для разгона толпы применяли слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты, пострадали несколько граждан, включая несовершеннолетних.

Полицейские заявляют, что "собравшиеся граждане без причины жестоко напали на сотрудников …, осыпая их камнями, бутылками, пиротехническими средствами и другими предметами".

В Никшиче были задержаны 32 человека, на 20 из них заведены дела об административных правонарушениях. В Плевле полицейские задержали 9 человек, из них один помещен под арест за нападение на полицейского, а пятерым вменяются административные правонарушения.

Протесты в более скромных масштабах также прошли в столице Подгорице, где задержаны три человека, за блокирование трассы "Беране — Андриевица" задержаны 12 лиц, пять из них арестованы в Андриевеце за нападение на полицейских, в Херцег-Нови задержан один человек. В Будве за участие в организованном проезде колонны автомобилей были вызваны в полицию 25 человек, из них 14 получили штрафы на нарушения закона о безопасности дорожного движения.