Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почти во всей Японии досрочно сняли режим ЧС 

ТАСС и ещё 8 46 минут назад
Почти во всей Японии досрочно сняли режим ЧС
Фото: EPA
Власти Японии досрочно сняли введенный из-за коронавируса сроком до 31 мая режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в 39 из 47 префектур страны, однако сохранили его в ряде регионов, включая столичный. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Токио премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
"Мы снимаем режим ЧС по всей Японии, за исключением семи префектур в регионах Канто, Кансай, а также северной префектуры Хоккайдо", — сказал Абэ.
Режим ЧС продолжит действовать в Токио и прилегающих к нему густонаселенных префектурах Канагава, Сайтама и Тиба. Все вместе они формируют так называемую зону Большого Токио. Также ограничительные меры останутся в силе в префектурах Киото, Осака и Хёго на западе Японии и в северной префектуре Хоккайдо. В регионах, где сохраняется режим ЧС, проживают почти 60 млн человек, из них 38 млн — в столице и прилегающих префектурах.
Видео дня. Джиган – о своем наркотрипе: кукушка, давай до свидания!
ТАСС: последние новости
В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 217 человек В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 217 человек Кабмин Армении решил продлить режим ЧП в стране Кабмин Армении решил продлить режим ЧП в стране Захарова: РФ не будет лишать аккредитации журналистов FT и NYT Захарова: РФ не будет лишать аккредитации журналистов FT и NYT
В мире , Режим ЧС , Синдзо Абэ , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Объяснена разница в пенсиях Гузеевой и Сябитовой
Объяснена разница в пенсиях Гузеевой и Сябитовой
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
Раскрыты подробности «дикой» ночи с Ким Чен Ыном
Раскрыты подробности «дикой» ночи с Ким Чен Ыном
Маршал рассказал об отношениях с семьей возлюбленной
Маршал рассказал об отношениях с семьей возлюбленной
Видео
Опубликовано видео пирующего вора в магазине
01:11
Опубликовано видео пирующего вора в магазине
Происшествия
Опубликовано видео дебоша на бензоколонке
00:45
Опубликовано видео дебоша на бензоколонке
Происшествия В мире
Опубликовано видео встречи каякера и акулы-людоеда
00:44
Опубликовано видео встречи каякера и акулы-людоеда
В мире США
Тушение лесного пожара Забайкалья попало на видео
01:15
Тушение лесного пожара Забайкалья попало на видео
Происшествия
Преодоление водной преграды на БМП попало на видео
00:55
Преодоление водной преграды на БМП попало на видео
Армия
Опубликовано видео мифов про иммунитет
06:09
Опубликовано видео мифов про иммунитет
Общество
Появилась видео-инструкция для получения пособия
02:38
Появилась видео-инструкция для получения пособия
Общество
Беспорядки у пенсионных фондов РФ попали на видео
01:01
Беспорядки у пенсионных фондов РФ попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
00:28
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
03:00
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение