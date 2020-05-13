«Самое время взять камень»: Китай угрожает Западу 

Все новости на карте

Китайские СМИ отреагировали на попытки США Австралии возложить на КНР ответственность за распространение коронавируса в мире, пишет «Коммерсант»

Издание указывает, что США досталась более сдержанная реакция китайских официальных лиц и журналистов по сравнению с Австралией.

Так, в ответ на заявление глав МВД МИД Австралии Питера Даттона и Марис Пейн с призывом к КНР взаимодействовать в расследовании появления вируса, в посольстве Китая в Австралии заявили, что Канберра действует по инструкции из Вашингтона в русле пропагандистской войны США против КНР.

«Их действия демонстрируют невежество, мракобесие и отсутствие независимости, что вызывает печаль», — добавил сотрудник посольства.

Посол КНР в Австралии Чэн Цзинъе в интервью Australian Financial Review открыто предположил, что многие китайские туристы могут задуматься, стоит ли им ехать в страну, которая «столь недружественно настроена к КНР».

Газета Global Times обвинила Австралию в «полноценном крестовом походе против Китая и китайской культуры», а редактор издания Ху Сицзинь написал в Weibo:

«Австралия всегда тут как тут, всегда гадит. Как жвачка, прилипшая к подошве китайского ботинка. Иногда самое время взять камень и отскрести ее».