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«Самое время взять камень»: Китай угрожает Западу 

Вероника Полынина 33 минуты назад
«Самое время взять камень»: Китай угрожает Западу
Фото: Zuma / ТАСС
Китайские СМИ отреагировали на попытки США и Австралии возложить на КНР ответственность за распространение коронавируса в мире, пишет «Коммерсант».
Издание указывает, что США досталась более сдержанная реакция китайских официальных лиц и журналистов по сравнению с Австралией.
Так, в ответ на заявление глав МВД и МИД Австралии Питера Даттона и Марис Пейн с призывом к КНР взаимодействовать в расследовании появления вируса, в посольстве Китая в Австралии заявили, что Канберра действует по инструкции из Вашингтона в русле пропагандистской войны США против КНР.
«Их действия демонстрируют невежество, мракобесие и отсутствие независимости, что вызывает печаль», — добавил сотрудник посольства.
Посол КНР в Австралии Чэн Цзинъе в интервью Australian Financial Review открыто предположил, что многие китайские туристы могут задуматься, стоит ли им ехать в страну, которая «столь недружественно настроена к КНР».
Газета Global Times обвинила Австралию в «полноценном крестовом походе против Китая и китайской культуры», а редактор издания Ху Сицзинь написал в Weibo:
«Австралия всегда тут как тут, всегда гадит. Как жвачка, прилипшая к подошве китайского ботинка. Иногда самое время взять камень и отскрести ее».
Как сообщал «Рамблер», ранее ряд сенаторов Конгресса США подготовили законопроект «об ответственности за COVID-19», в котором говорится о том, что Китай должен предоставить все данные об эпидемии коронавируса тем, что ведет независимое расследование (США, союзники и организации ООН). Также в документе содержится требование закрыть в Китае так называемые «мокрые рынки» и выпустить на свободу «борцов за демократию» в Гонконге.
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В мире , МИД , ООН , Конгресс США , МВД , Австралия , Китай , США
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