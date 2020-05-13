Украинцев предупредили о возможном дефиците воды 

На Украине может возникнуть дефицит воды в бассейнах некоторых рек, в связи с чем потребуется оптимизация использования водных ресурсов и экономия водопотребления. Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.

«Согласно информации Государственного агентства водных ресурсов Украины, последние пять лет были маловодными, и существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что риски маловодья потребуют оптимизации использования водных ресурсов и экономного водопотребления. Также сообщается, что в стране планируют провести полную инвентаризацию источников подземных вод питьевого качества и артезианских скважин с целью привлечения их к системам водоснабжения.