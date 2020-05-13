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Украинцев предупредили о возможном дефиците воды 

Rambler News Service и ещё 8 1 час назад
Украинцев предупредили о возможном дефиците воды
Фото: РИА Новости
На Украине может возникнуть дефицит воды в бассейнах некоторых рек, в связи с чем потребуется оптимизация использования водных ресурсов и экономия водопотребления. Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.
«Согласно информации Государственного агентства водных ресурсов Украины, последние пять лет были маловодными, и существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку», — говорится в сообщении.
В ведомстве заявили, что риски маловодья потребуют оптимизации использования водных ресурсов и экономного водопотребления. Также сообщается, что в стране планируют провести полную инвентаризацию источников подземных вод питьевого качества и артезианских скважин с целью привлечения их к системам водоснабжения.
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