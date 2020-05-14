Наблюдения за водными бассейнами украинских рек в течение пяти лет позволяют сделать вывод, что в 2020 году в стране высока вероятность возникновения дефицита воды в стране, заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов.
По его словам, украинцам придется экономить, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Данилов огласил результаты наблюдений на заседании рабочей группы по вопросам безопасности водных ресурсов и обеспечения населения питьевой водой. Он отметил, что согласно заключению экспертов, на протяжении последних пяти лет украинские реки были маловодными. Поэтому, отметил секретарь Совбеза, в 2020 году появился риск возникновения «водного дефицита в бассейнах некоторых рек».
По словам Данилова, сложившаяся ситуация требует, чтобы была разработана программа оптимизации использования водных ресурсов. Не исключено, отметил политик, что жителям Украины придется экономить воду в текущем году.
Власти со своей стороны, считает он, должны провести полную инвентаризацию источников подземных води артезианских скважин, которые впоследствии могут быть подключены к системе водоснабжения.