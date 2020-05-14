Наблюдения за водными бассейнами украинских рек в течение пяти лет позволяют сделать вывод, что в 2020 году в стране высока вероятность возникновения дефицита воды в стране, заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов

Данилов огласил результаты наблюдений на заседании рабочей группы по вопросам безопасности водных ресурсов и обеспечения населения питьевой водой. Он отметил, что согласно заключению экспертов, на протяжении последних пяти лет украинские реки были маловодными. Поэтому, отметил секретарь Совбеза, в 2020 году появился риск возникновения «водного дефицита в бассейнах некоторых рек».

По словам Данилова, сложившаяся ситуация требует, чтобы была разработана программа оптимизации использования водных ресурсов. Не исключено, отметил политик, что жителям Украины придется экономить воду в текущем году.

Власти со своей стороны, считает он, должны провести полную инвентаризацию источников подземных води артезианских скважин, которые впоследствии могут быть подключены к системе водоснабжения.