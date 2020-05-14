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На Украине столкнулись с угрозой дефицита воды 

ТК «Звезда» и ещё 15 40 минут назад
По данным СНБО, последние пять лет в стране были самыми маловодными.
Граждан Украины совет национальной безопасности и обороны призывает к экономному потреблению воды в связи с высоким риском ее дефицита.
Данное заявление было сделано согласно анализу, проведенному учеными и специалистами различных ведомств.
В ведомстве отметили, что последние пять лет на территории страны были маловодными.
«Существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку», — говорится в заявлении на сайте ведомства.
Помимо этого, в планах провести инвентаризацию источников подземных вод и артезианских скважин для покрытия возможного дефицита, а также разработки водной стратегии.
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