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Врач предрек более страшную пандемию после коронавируса 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Миру предрекли более страшную пандемию после COVID-19
Фото: Reuters
По мнению доктора Мясникова, то, что сейчас происходит в мире, является только тренировкой перед настоящей пандемией.
Главный врач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников в интервью усомнился в том, что по окончании пандемии COVID-19 в мире все успокоится, и жизнь вернется в прежнее русло.
По словам медика, происходящее сейчас на Земле — только репетиция перед настоящей пандемией, которая ждет население планеты впереди.
«Это учения перед большой пандемией — мы должны отработать действия. Эта пандемия показала, что в мире к ней не готовы», — сказал Мясников «Комсомольской правде».
Мясников подчеркнул, что наступление более грозных эпидемий прогнозируют опытные вирусологи и эпидемиологи. Врач сообщил, что все специалисты солидарны в этом вопросе, однако срок наступления новой пандемии никто не знает.
«У человечества нет выхода, кроме как извлечь уроки из сложившейся ситуации», — отметил медик.
По последним данным, количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 4,2 миллиона человек, более 283 тысяч зараженных умерло.
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В мире , Александр Мясников , Комсомольская правда
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