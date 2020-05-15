Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Спонсор терроризма»: что США приготовили для Кубы 

Газета.Ru и ещё 8 32 минуты назад
«Спонсор терроризма»: что США приготовили для Кубы
Фото: Reuters
США рассматривают возможность возвращения Кубы в список стран-спонсоров терроризма. У Белого дома есть «убедительные доводы» в пользу такого шага. В частности, речь идет о поддержке Кубой президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В случае, если решение будет принято, Гавану ждут новые санкции. Однако страна испытывает серьезные трудности из-за американских ограничений уже сейчас.
США могут вернуть Кубу в список «государств-спонсоров терроризма», сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации президента США Дональда Трампа. Такой шаг со стороны Вашингтона нанесет серьезный удар по и без того напряженным отношениям между США и Кубой и может открыть новый этап противостояния.
Как заявил изданию представитель администрации президента, чье имя не приводится, для внесения Кубы в список стран, спонсирующих терроризм, есть все основания. Главным фактом для этого послужила поддержка властей Кубы президента Венесуэла Николаса Мадуро, а также предоставление ими убежища для лидеров «Армии национального освобождения» — колумбийской вооруженной повстанческой группировки.
По словам источника, решение о включении Кубы в список может быть принято к концу года.
Предварительные шаги в этом направлении были предприняты в среду. 13 мая Соединенные Штаты внесли Кубу, Венесуэлу, Иран, КНДР и Сирию в список стран, которые в недостаточной степени сотрудничают с Вашингтоном в области борьбы с терроризмом. Венесуэла и Куба, по мнению Белого дома, сотрудничают с «Армией национального освобождения». Гавана отрицает приписываемую ей Вашингтоном связь с терроризмом. Заявление Госдепа она назвала «ложным». Кубинский президент Мигель Диас-Канель заявил, что это решение властей США является верхом цинизма.
Составление списка стран, спонсирующий терроризм, началось в 1979 году. В него были включены Ливия, Ирак, Южный Йемен и Сирия. Согласно позиции Вашингтона, в список попадают те государства, которые неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма. Включение в список предполагает наложение таких санкций, как запрет на поставки оружия, контроль за экспортом товаров двойного назначения, запрет на экономическую помощь, введение финансовых и других ограничений.
Куба уже попадала в этот список в 1982 году. Тогда США объясняли это решение тем, что Гавана предоставляет политическое убежище членам различных террористических группировок, таким как ЭТА — бывшая баскская националистическая организация сепаратистов, «Революционные вооруженные силы Колумбии» и «Армия национального освобождения».
Возвращение Кубы в список стало бы еще одним шагом на пути разрушения результатов политики «оттепели» предшественника Трампа Барака Обамы, взявшего курс на сближение с Кубой.
Постепенное потепление отношений между Вашингтоном и Гаваной наблюдалось с 2015 года. В частности, в столицах двух стран были открыты дипломатические ведомства. Что не менее важно, 15 апреля 2015 года Барак Обама предложил исключить Кубу из списка «государств-спонсоров терроризма» и направил предложение в конгресс, объявив о нормализации отношений с Гаваной.
«За последние шесть месяцев Куба не предоставляла помощи международному терроризму. Она также дала заверения в том, что в будущем не намерена поддерживать акты международного терроризма», — сообщалось в уведомлении президента конгрессу о намерении исключить Кубу из перечня стран, поддерживающих терроризм.
29 мая Куба была вычеркнута из списка. В марте 2016 года Барак Обама посетил остров, став первым американским президентом за последние 40 лет, ступившим на землю Кубы.
Возобновление дипломатических отношений с Кубой считалось одним из главных внешнеполитических успехов Барака Обамы.
Однако, несмотря на это, эмбарго против Гаваны экс-президенту снять не удалось — отменить ограничения может только американский конгресс. Однако контролируемый республиканцами парламент не прислушался к призыву Обамы.
К намерению Обамы восстановить связи с Кубой многие представители консервативного республиканского истеблишмента США относились критически.
«Оттепель» между Вашингтоном и Гаваной продлилась недолго. С приходом к власти в 2016 году Дональд Трамп взял курс на ужесточение политики, ссылаясь на нарушение прав человека в Кубе. Через полгода после вступления на пост президента он заявил об отказе Вашингтона от политики Обамы по нормализации отношений с Кубой.
«Мы готовы и можем начать переговоры по заключению лучшей сделки для кубинцев, для американцев, сделки, которая справедлива и в которой есть смысл», — заявил Трамп.
Американский лидер оценил сделку своего предшественника как «ужасную», а также добавил, что она «сеет насилие и нестабильность в регионе».
При этом американский президент фактически повторил то, что говорили представители новой администрации США на протяжении последних нескольких месяцев — главным камнем преткновения в отношениях двух стран остается соблюдение прав человека на Кубе. «С божьей помощью мы скоро добьемся свободной Кубы», — сказал Трамп.
Вместе с тем Трамп заявил об уважении суверенитета этого островного государства и пообещал, что Вашингтон не повернется «спиной к кубинскому народу».
В сентябре прошлого года глава Белого дома продлил торговые санкции против Кубы до 14 сентября 2020 года. «Я решил, что продление данных мер в отношении Кубы на один год отвечает национальным интересам США», — заявил он.
Белый дом не намерен пересматривать свою санкционную политику в отношении Кубы даже в условиях пандемии коронавируса, хотя, как заявляет Гавана, ограничительные меры США значительно препятствуют в борьбе страны со вспышкой заболевания.
«COVID-19 вскрыл серьезные ограничения, которые накладывает на Кубу экономическая блокада США. Она является основным препятствием для приобретения лекарств, оборудования и материалов, необходимых для борьбы с пандемией. Это главное препятствие для развития страны»,
— заявил ранее министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья в своем Twitter.
Поддержка Гаваны президента Венесуэлы Николаса Мадуро вызвала особое раздражение у президента США. Во многом, именно благодаря позиции части международного сообщества Мадуро удалось сохранить свой пост. Среди государств, оказавших ему поддержку, оказались те страны, которые сохраняют с США напряженные отношения, если не открытое противостояние — Китай, Иран, Россия, Куба.
Внесение Гаваны в список «государств-спонсоров терроризма», несомненно, будет основываться, в частности, на поддержке властей страны венесуэльского лидера.
Если США действительно пойдут на этот шаг, то Куба снова окажется в списке вместе с Ираном, КНДР, Сирией и Суданом.
Видео дня. Обругала матом: как соцработница из Уфы унижает детей
Газета.Ru: последние новости
Вирусолог предрек регулярные прививки от коронавируса в будущем Вирусолог предрек регулярные прививки от коронавируса в будущем Грызлов обвинил Киев в срыве переговоров по прекращению огня Грызлов обвинил Киев в срыве переговоров по прекращению огня Козак рассказал о переговорах в Берлине по Украине Козак рассказал о переговорах в Берлине по Украине
Комментарии
В мире , Конфликты , США , Война в Сирии , Бруно Родригес , Николас Мадуро , Барак Обама , Дональд Трамп , Администрация Президента РФ , Госдеп США , Администрация США , Reuters , Ирак , Куба , Ливия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский снял санкции с внучки Бенито Муссолини
Зеленский снял санкции с внучки Бенито Муссолини
Раскрыта необычная слабость дочери Шварценеггера
Раскрыта необычная слабость дочери Шварценеггера
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
Зачем Путину доложили о диагнозе и лечении Заворотнюк
Зачем Путину доложили о диагнозе и лечении Заворотнюк
Первый план США мести Китаю: возможна катастрофа
Первый план США мести Китаю: возможна катастрофа
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
00:37
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
В мире Европа
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
03:12
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
01:04
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
Происшествия
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
02:09
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
Происшествия
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
00:10
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
Армия
Великолепный закат в Москве попал на видео
00:41
Великолепный закат в Москве попал на видео
Общество
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
01:03
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
Армия
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
03:07
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
Происшествия
Опубликовано видео главных фейков о коронавирусе
05:14
Опубликовано видео главных фейков о коронавирусе
Происшествия
Завершение рекультивации «Кучино» попало на видео
03:13
Завершение рекультивации «Кучино» попало на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение