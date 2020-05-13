В Китае закрывают на карантин город-миллионник 

Для предотвращения новых вспышек коронавируса на территории КНР власти расположенного в одноимённой провинции на северо-востоке страны города Цзилинь ввели ограничения на транспортное сообщение мегаполиса с внешним миром. Подробности ситуации сообщает издание Global times.

Поводом послужил рост выявленных заболевших COVID-19 граждан в городе Шулань, находящемся в административном подчинении Цзилиню. Там, начиная с четверга прошлой недели, фиксируются всё новые случаи заражения коронавирусом. К настоящему моменту установлена связь между первым носителем и 22 людьми, сообщается в статье.

Городские власти объявили перечень из 11 мер, направленных на борьбу с новой вспышкой коронавируса. Среди наиболее значимых издание называет введение ограничений на въезд и выезд из мегаполиса, а также обязательное помещение под наблюдение всех прибывающих в Цзилинь представителей других регионов.

Одновременно введён запрет на продажу в аптеках жаропонижающих лекарств, антибиотиков и препаратов от кашля. Все, кто обращаются к докторам с симптомами простуды, автоматически переводятся под наблюдение эпидемиологов.

Временно приостанавливают работу все развлекательные заведения, включая кинотеатры, парки аттракционов, стадионы и интернет-кафе. Ресторанам разрешили принимать посетителей, но только при условии из рассадки на расстоянии метра друг от друга, говорится в заметке.

Параллельно с этим власти Цзилиня намерены обеспечить более строгое выполнение правила ношения масок, а также проследят за тем, чтобы всем нуждающимся хватило индивидуальных средств противовирусной защиты и дезинфекционных спреев, отмечает ресурс.

В город Шулань, который уже переведён на «военное положение», на днях прибыла спецкомиссия из столицы. Она займётся установлением источника коронавируса, а также проследит за своевременным введением всех необходимых профилактических мер.

Шуланьцам в целом по стране будет уделяться повышенное внимание. Отдельные города уже ввели для прибывающих оттуда лиц обязательное прохождение двухнедельного карантина. Выписка возможна будет только по результатам теста после 14-дневной изоляции, уточняется в статье.