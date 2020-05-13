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Нетяньяху сформировал правительство Израиля 

РИА Новости и ещё 5 1 час назад
Нетяньяху сформировал правительство Израиля
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уведомил президента страны Реувена Ривлина о том, что он сформировал правительство, сообщила канцелярия президента.
"Письмо от Биньямина Нетаньяху, сообщающего, что он сформировал правительство, было получено этим вечером в резиденции президента", — сообщила канцелярия Ривлина, распространившая документ.
Церемония приведения 35-го правительства Израиля к присяге назначена на вечер четверга, 14 мая. Невозможность сформировать правительство стала причиной самого затяжного политического кризиса в истории страны, длившегося более года и приведшего к трём подряд выборам в апреле и сентябре 2019 и марте 2020 года.
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В мире , Ближний Восток , Реувен Ривлин , Биньямин Нетаньяху , Израиль
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