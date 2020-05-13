Нетяньяху сформировал правительство Израиля 

"Письмо от Биньямина Нетаньяху, сообщающего, что он сформировал правительство, было получено этим вечером в резиденции президента", — сообщила канцелярия Ривлина, распространившая документ.

Церемония приведения 35-го правительства Израиля к присяге назначена на вечер четверга, 14 мая. Невозможность сформировать правительство стала причиной самого затяжного политического кризиса в истории страны, длившегося более года и приведшего к трём подряд выборам в апреле и сентябре 2019 и марте 2020 года.