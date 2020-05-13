«Коронавирус может никогда не уйти»

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ВОЗ не исключает, что коронавирус может стать эндемической инфекцией 

ТАСС 1 час назад
Новый коронавирус может стать эндемической инфекцией. Такую возможность не исключил в среду в ходе брифинга директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, отвечая на вопрос о том, когда может закончиться пандемия коронавируса.
"Это новый вирус, — отметил он. — Очень сложно спрогнозировать, когда мы сможем одержать победу над ним. В настоящий момент доля инфицированного населения в мире относительно небольшая".
Однако что будет дальше, предсказать достаточно сложно, подчеркнул эксперт.
"Этот вирус может стать эндемическим, — сказал Райан. — Он может никогда не уйти. Так же как и ВИЧ, который никуда не исчез. Но мы смогли взять его под контроль, мы нашли терапевтические средства, и люди теперь уже не так сильно боятся этого вируса. Люди с ВИЧ живут довольно долго. Поэтому очень важно реалистично смотреть на вещи. Мы не знаем, сколько времени потребуется, чтобы одержать победу над вирусом".
"Если мы найдем вакцину и проведем вакцинацию по всему миру, это будет очень важным шагом [в борьбе с распространением заболевания], — добавил он. — Но эта вакцина должна быть эффективной и доступной для всех".
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана ВОЗ пандемией. В мире коронавирусом заразились почти 4,3 млн человек, более 290 тысяч умерли.
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В мире , Видео , Майкл Райан , ВОЗ
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