«Коронавирус может никогда не уйти»

Новый коронавирус может стать эндемической инфекцией. Такую возможность не исключил в среду в ходе брифинга директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан , отвечая на вопрос о том, когда может закончиться пандемия коронавируса.

"Это новый вирус, — отметил он. — Очень сложно спрогнозировать, когда мы сможем одержать победу над ним. В настоящий момент доля инфицированного населения в мире относительно небольшая".

Однако что будет дальше, предсказать достаточно сложно, подчеркнул эксперт.

"Этот вирус может стать эндемическим, — сказал Райан. — Он может никогда не уйти. Так же как и ВИЧ, который никуда не исчез. Но мы смогли взять его под контроль, мы нашли терапевтические средства, и люди теперь уже не так сильно боятся этого вируса. Люди с ВИЧ живут довольно долго. Поэтому очень важно реалистично смотреть на вещи. Мы не знаем, сколько времени потребуется, чтобы одержать победу над вирусом".

"Если мы найдем вакцину и проведем вакцинацию по всему миру, это будет очень важным шагом [в борьбе с распространением заболевания], — добавил он. — Но эта вакцина должна быть эффективной и доступной для всех".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана ВОЗ пандемией. В мире коронавирусом заразились почти 4,3 млн человек, более 290 тысяч умерли.