Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинцев массово протестируют на коронавирус 

Lenta.ru и ещё 18 1 час назад
Украинцев массово протестируют на коронавирус
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о массовом тестировании граждан страны на коронавирус. Информацию об этом опубликовала пресс-служба главы государства.
Тестирование станет обязательным для людей, которые обращаются за медпомощью с признаками коронавируса или контактировали с заразившимся. Также его будут проводить работникам медучереждений, служащим полиции и Национальной гвардии.
Закон вступает в силу со дня его опубликования и продолжит действовать еще два месяца после отмены карантина и ограничительных мер.
По состоянию на 15 мая, в стране зафиксировано 17 330 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, за последние сутки выявлено 483. С начала эпидемии скончались 476 пациентов, выздоровели 4 473. С начала года в Центр общественного здоровья поступило 43 842 сообщения о подозрении на коронавирус.
Видео дня. Обругала матом: как соцработница из Уфы унижает детей
Последние новости
Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией Назван подавляющий коронавирус за 48 часов препарат Назван подавляющий коронавирус за 48 часов препарат Психологи объяснили положительное влияние коронавируса на жизнь россиян Психологи объяснили положительное влияние коронавируса на жизнь россиян
В мире , Украина , Кредиты , Владимир Зеленский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Его рука всегда оказывалась под свитером»
«Его рука всегда оказывалась под свитером»
В СБУ рассказали о перешедших на сторону РФ сотрудников
В СБУ рассказали о перешедших на сторону РФ сотрудников
Арестован ключевой фигурант дела Boeing MH17
Арестован ключевой фигурант дела Boeing MH17
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
«Начала злоупотреблять алкоголем»
«Начала злоупотреблять алкоголем»
Видео
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
00:37
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
В мире Европа
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
03:12
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
01:04
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
Происшествия
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
02:09
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
Происшествия
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
00:10
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
Армия
Великолепный закат в Москве попал на видео
00:41
Великолепный закат в Москве попал на видео
Общество
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
01:03
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
Армия
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
03:07
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
Происшествия
Опубликовано видео главных фейков о коронавирусе
05:14
Опубликовано видео главных фейков о коронавирусе
Происшествия
Завершение рекультивации «Кучино» попало на видео
03:13
Завершение рекультивации «Кучино» попало на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение