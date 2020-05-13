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Прилетел из космоса и грелся зажигалкой: в вестибюль метро пришел голый мужчина 

Вести.Ru 44 минуты назад
Сотрудники правоохранительных органов задержали обнаженного мужчину, прогуливавшегося в вестибюле одной из станций метро в Праге.
Как сообщили в пресс-службе полиции, стражей порядка вызвали очевидцы, озадаченные необычным зрелищем. Патрульные, прибывшие на место, вступили в беседу с мужчиной, который поведал им, что он прилетел из космоса и пояснил, что ему не холодно без одежды, так как он греется при помощи зажигалки.
Когда ему наскучило общество полицейских, он "достал" "воображаемый топор" и сообщил, что пустит его в ход.
Правоохранители вызвали скорую помощь, доставившую мужчину в психиатрическую клинику.
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В мире , Видео , МВД , Прага
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