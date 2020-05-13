Сотрудники правоохранительных органов задержали обнаженного мужчину, прогуливавшегося в вестибюле одной из станций метро в Праге

Как сообщили в пресс-службе полиции, стражей порядка вызвали очевидцы, озадаченные необычным зрелищем. Патрульные, прибывшие на место, вступили в беседу с мужчиной, который поведал им, что он прилетел из космоса и пояснил, что ему не холодно без одежды, так как он греется при помощи зажигалки.

Когда ему наскучило общество полицейских, он "достал" "воображаемый топор" и сообщил, что пустит его в ход.

Правоохранители вызвали скорую помощь, доставившую мужчину в психиатрическую клинику.