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Пока вы не уснули: в России может появиться новый регион 

Сергей Василенок 1 час назад

В России может появиться новый регион

О намерении объединиться в единый регион 13 мая должны объявить власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

«Несколько раз сказал»: Путин отчитал глав регионов

Президент России Владимир Путин раскритиковал исполнительскую дисциплину в регионах и отметил, что дополнительные выплаты медикам начислялись медленно.

Польша обвинила Россию в начале Второй мировой

В МИД Польши назвали упрощением слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о единоличной ответственности Германии за начало Второй мировой войны.

"Не надо ждать": Мишустин разнёс регионы

До 15 мая все долги по надбавкам к зарплате медикам, борющимся с распространением коронавирусной инфекции, должны быть погашены, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Украинцам предрекли исчезновение

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Украинцы могут не пережить изменения климата, которые наступят до 2050 года. Это произойдет из-за глобального потепления, вследствие чего на Украину хлынут мигранты.

Решена судьба обидчика стрелка Шамсутдинова

Приговор рядовому Руслану Мухатову по делу о неуставных отношениях оставлен в силе.

Решена судьба ЕГЭ

В России решили перенести единый государственный экзамен (ЕГЭ) с 8 июня на более поздний срок.

Оксана Пушкина заразилась коронавирусом

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина ("Единая Россия") сообщила, что заразилась коронавирусом.

В деле Кокорина и Мамаева новый поворот

Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на пересмотр из-за «существенных нарушений закона», допущенных Мосгорсудом при вынесении приговора.

"Это делает мне больно": Меркель о хакере из РФ

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что серьёзно воспринимает информацию о причастности российского хакера к атаке на бундестаг и её офис в парламенте.
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В мире , Видео , Павел Мамаев , Ангела Меркель , Оксана Пушкина , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Александр Кокорин , Бундестаг , МИД , Единая Россия , Госдума , Мосгорсуд , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters , Архангельская Область , Ненецкий Автономный Округ
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