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В России может появиться новый регион

«Несколько раз сказал»: Путин отчитал глав регионов

Президент России Владимир Путин раскритиковал исполнительскую дисциплину в регионах и отметил, что дополнительные выплаты медикам начислялись медленно.

Польша обвинила Россию в начале Второй мировой

"Не надо ждать": Мишустин разнёс регионы

До 15 мая все долги по надбавкам к зарплате медикам, борющимся с распространением коронавирусной инфекции, должны быть погашены, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин

Украинцам предрекли исчезновение

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Украинцы могут не пережить изменения климата , которые наступят до 2050 года. Это произойдет из-за глобального потепления, вследствие чего на Украину хлынут мигранты.

Решена судьба обидчика стрелка Шамсутдинова

Приговор рядовому Руслану Мухатову по делу о неуставных отношениях оставлен в силе

Решена судьба ЕГЭ

В России решили перенести единый государственный экзамен (ЕГЭ) с 8 июня на более поздний срок.

Оксана Пушкина заразилась коронавирусом

В деле Кокорина и Мамаева новый поворот

"Это делает мне больно": Меркель о хакере из РФ