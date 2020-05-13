В России может появиться новый регион
О намерении объединиться в единый регион 13 мая должны объявить власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа.
«Несколько раз сказал»: Путин отчитал глав регионов
Президент России Владимир Путин раскритиковал исполнительскую дисциплину в регионах и отметил, что дополнительные выплаты медикам начислялись медленно.
Польша обвинила Россию в начале Второй мировой
В МИД Польши назвали упрощением слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о единоличной ответственности Германии за начало Второй мировой войны.
"Не надо ждать": Мишустин разнёс регионы
До 15 мая все долги по надбавкам к зарплате медикам, борющимся с распространением коронавирусной инфекции, должны быть погашены, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Украинцам предрекли исчезновение
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Украинцы могут не пережить изменения климата, которые наступят до 2050 года. Это произойдет из-за глобального потепления, вследствие чего на Украину хлынут мигранты.
Решена судьба обидчика стрелка Шамсутдинова
Приговор рядовому Руслану Мухатову по делу о неуставных отношениях оставлен в силе.
Решена судьба ЕГЭ
В России решили перенести единый государственный экзамен (ЕГЭ) с 8 июня на более поздний срок.
Оксана Пушкина заразилась коронавирусом
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина ("Единая Россия") сообщила, что заразилась коронавирусом.
В деле Кокорина и Мамаева новый поворот
Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на пересмотр из-за «существенных нарушений закона», допущенных Мосгорсудом при вынесении приговора.
"Это делает мне больно": Меркель о хакере из РФ
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что серьёзно воспринимает информацию о причастности российского хакера к атаке на бундестаг и её офис в парламенте.