Украинцам предрекли исчезновение

Украинцы могут не пережить климатические изменения, которые произойдут к 2050 году, считает издание "Апостроф".

В статье отмечается, что глобальное потепление спровоцирует волну миграции на Украину из тех регионов, где жизнь станет невозможной.

При этом, пишет издание, колоссальные изменения происходят уже сейчас.

"Последние значительные осадки на Украине выпали примерно год назад. В прошлом году у нас зафиксировали все виды засух, которые только могут быть. И все это перерастает в геологическую засуху, когда горизонт воды снизился. Сейчас, например, даже на севере Украины, которая всегда входила в зону переувлажнения, мы имеем проблемы с уровнем воды в колодцах", — отмечает "Апостроф".

Автор статьи проанализировал несколько сценариев развития событий и сделал вывод: если не принять существенных мер, то Украина сохранится как территория, "но выживут ли украинцы — тот еще вопрос".

Ранее журнал Proceedings of the Natioanl Academy of Sciences сообщил, что в ближайшие десятилетия температура может увеличиться больше, чем за минувшие шесть тысяч лет. Так, например, территории, где среднегодовая температура составляет 13 градусов, спустя 50 лет прогреются до 20 градусов.