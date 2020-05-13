Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ предрекли исчезновение украинцев из-за глобального потепления 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Украинцам предрекли исчезновение
Фото: РИА Новости
Украинцы могут не пережить климатические изменения, которые произойдут к 2050 году, считает издание "Апостроф".
В статье отмечается, что глобальное потепление спровоцирует волну миграции на Украину из тех регионов, где жизнь станет невозможной.
При этом, пишет издание, колоссальные изменения происходят уже сейчас.
"Последние значительные осадки на Украине выпали примерно год назад. В прошлом году у нас зафиксировали все виды засух, которые только могут быть. И все это перерастает в геологическую засуху, когда горизонт воды снизился. Сейчас, например, даже на севере Украины, которая всегда входила в зону переувлажнения, мы имеем проблемы с уровнем воды в колодцах", — отмечает "Апостроф".
Автор статьи проанализировал несколько сценариев развития событий и сделал вывод: если не принять существенных мер, то Украина сохранится как территория, "но выживут ли украинцы — тот еще вопрос".
Ранее журнал Proceedings of the Natioanl Academy of Sciences сообщил, что в ближайшие десятилетия температура может увеличиться больше, чем за минувшие шесть тысяч лет. Так, например, территории, где среднегодовая температура составляет 13 градусов, спустя 50 лет прогреются до 20 градусов.
Видео дня. Вчерашний уголовник обрел мировую славу в YouTube
Последние новости
В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне "Катюша" В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне "Катюша" Вирусолог назвал срок создания действующего лекарства от коронавируса Вирусолог назвал срок создания действующего лекарства от коронавируса Правительство утвердило выплаты семьям с детьми Правительство утвердило выплаты семьям с детьми
Комментарии
В мире , Украина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба обидчика стрелка Шамсутдинова
Решена судьба обидчика стрелка Шамсутдинова
Российский зек отсидел лишнее из-за халатности тюремщицы
Российский зек отсидел лишнее из-за халатности тюремщицы
В США заподозрили, что с Трампом «что-то не так»
В США заподозрили, что с Трампом «что-то не так»
Дочь Пескова сделала заявление
Дочь Пескова сделала заявление
Такого поворота не ждали: прогноз на лето в России
Такого поворота не ждали: прогноз на лето в России
Видео
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
00:28
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
03:00
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
00:59
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
01:00
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
01:24
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
Разгромившие салон связи воры попали на видео
01:29
Разгромившие салон связи воры попали на видео
Происшествия
Горящий БТР-80А сняли на видео в Йемене
00:59
Горящий БТР-80А сняли на видео в Йемене
Армия
Раскрыто истинное происхождение коронавируса
00:25
Раскрыто истинное происхождение коронавируса
Наука Наука и техника
Депздрав опроверг сообщения о смертности от COVID-19 в РФ
01:02
Депздрав опроверг сообщения о смертности от COVID-19 в РФ
Общество
Башаров избил беременную жену
01:31
Башаров избил беременную жену
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение