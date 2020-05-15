Лукашенко нашел плюс в пандемии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что пандемия нового коронавируса изменила сознание людей, которые поняли, что надо "держаться за землю", и все это сработает на пользу сельскому хозяйству. С таким заявлением он выступил в ходе рабочей поездки в Витебскую область в пятницу, сообщает президентская пресс-служба.

"У этой так называемой пандемии, истерии есть и положительное как в глобальном плане (все поймут, чего мы стоим, кто у нас друг и кто враг), так и на низовом уровне в отношениях между людьми. Она подстегнула людей, по голове ударила, сознание поменялось, и люди поняли, что надо держаться за землю", — сказал Лукашенко. По его словам, вирусы будут всегда, а жизнь в деревне — это спасение. "У вас [сельчан] нет ни истерии, ни психоза, и даже вирус вас, слава богу, как-то обходит", — отметил Лукашенко.

Он подчеркнул, что у людей в связи с новыми внешними обстоятельствами идет переоценка своих жизненных устоев, а это — на пользу сельскому хозяйству.

Ранее Лукашенко заявлял, что пандемия коронавируса является божьим наказанием людям за неподобающее отношение к природе и за образ жизни, он также говорил, что деревенские жители не паникуют из-за коронавируса, поскольку заняты сельскохозяйственным трудом.