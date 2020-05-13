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ФБР обвинило Китай в попытке взлома организаций, исследующих COVID-19 

РИА Новости 37 минут назад
Федеральное бюро расследований и Агентство по кибер— и инфраструктурной безопасности США обвинили Китай в попытке взлома организаций, исследующих коронавирус.
"ФБР расследует взлом американских организаций, проводящих исследования в области COVID-19, совершенные связанными с КНР киберсубъектами и охотниками за данными. Эти субъекты были замечены в попытках выявить и незаконно получить от сетей (медицинских учреждений) и от сотрудников, связанных с исследованиями COVID-19, ценные данные интеллектуальной собственности и данные о состоянии здоровья общественности, связанные с вакцинами, лечением и тестированием", — говорится в сообщении ФБР.
"Потенциально кража этой информации ставит под угрозу предоставление безопасных, эффективных и действенных вариантов лечения", — отмечается в заявлении бюро.
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В мире , Видео , ФБР , Китай , США
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