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В ВОЗ сравнили коронавирус с ВИЧ 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 1 час назад
В ВОЗ сравнили коронавирус с ВИЧ
Фото: Reuters
Новый коронавирус может стать эндемической инфекцией и не исчезнуть, как ранее никуда не пропал и ВИЧ, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
«Это новый вирус. Очень сложно спрогнозировать, когда мы сможем одержать победу над ним. В настоящий момент доля инфицированного населения в мире относительно небольшая», — передает слова Райана ТАСС.
Эксперт однако подчеркнул, что сложно предсказать, что будет дальше.
«Этот вирус может стать эндемическим. Он может никогда не уйти. Так же как и ВИЧ, который никуда не исчез. Но мы смогли взять его под контроль, мы нашли терапевтические средства, и люди теперь уже не так сильно боятся этого вируса. Люди с ВИЧ живут довольно долго. Поэтому очень важно реалистично смотреть на вещи. Мы не знаем, сколько времени потребуется, чтобы одержать победу над вирусом», — заявил Райан.
По его словам, очень важным будет возможное изобретение вакцины и проведение повсеместной вакцинации.
«Но эта вакцина должна быть эффективной и доступной для всех», — заявил он.
Эндемическими называют инфекции, возбудители которых постоянно пребывают в определенной местности — они возобновляются без заноса извне.
Отметим, что по всему миру было зарегистрировано более 4 млн случаев заболевания коронавирусом.
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В мире , Другое , Майкл Райан , ВОЗ , ИТАР-ТАСС
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