Франция снимает карантин 

Власти Франции объявили о снятии карантинных ограничений, сообщает Общественное телевидение России.

Возобновляют работу предприятия, не обеспечивающие жизнедеятельность. Людям разрешается свободно передвигаться на дистанции до 100 км и гулять, однако запрещено собираться группами более 10 человек, и в общественных местах нужно носить маски.