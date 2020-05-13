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Франция снимает карантин 

Газета.Ru и ещё 6 13 мая 2020
Франция снимает карантин
Фото: РИА Новости
Власти Франции объявили о снятии карантинных ограничений, сообщает Общественное телевидение России.
Возобновляют работу предприятия, не обеспечивающие жизнедеятельность. Людям разрешается свободно передвигаться на дистанции до 100 км и гулять, однако запрещено собираться группами более 10 человек, и в общественных местах нужно носить маски.
Заработала и главная авиакомпания страны "Эйр Франс", но теперь все ее пассажиры также обязаны носить маски, а перед посадкой на самолет у них проверяют температуру. Во время полета бортпроводники будут подходить к пассажирам только один раз, чтобы принести питание.
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В мире , Air France , Общественное телевидение России , Франция
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