Франция снимает карантин 

Власти Франции объявили о снятии карантинных ограничений, сообщает Общественное телевидение России.
Возобновляют работу предприятия, не обеспечивающие жизнедеятельность. Людям разрешается свободно передвигаться на дистанции до 100 км и гулять, однако запрещено собираться группами более 10 человек, и в общественных местах нужно носить маски.
Заработала и главная авиакомпания страны "Эйр Франс", но теперь все ее пассажиры также обязаны носить маски, а перед посадкой на самолет у них проверяют температуру. Во время полета бортпроводники будут подходить к пассажирам только один раз, чтобы принести питание.