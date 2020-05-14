В Грузии умер двенадцатый пациент с коронавирусом 

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Число умерших в Грузии от коронавируса достигло 12 — скончался еще один человек, растет число выздоровевших, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.

В среду сообщалось о 648 инфицированных, 372 выздоровевших и 11 умерших.

"Подтвержденных случаев инфицирования — 652, среди них выздоровели 383, смертельных случаев — 12, в режиме карантина находятся 4233 человек, под наблюдением — 373, граждане Грузии, доставленные из-за границы — три человека", — отмечается на сайте.

Большинство умерших в Грузии пациентов от коронавируса были старше 70 лет.

В стране действует режим чрезвычайного положения до 22 мая, а также комендантский час с 21.00 до 6.00 (с 20.00 до 5.00 мск). Среди инфицированных есть врачи, сотрудники МВД , нацбанка, беременные женщины и дети.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф