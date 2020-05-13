В Турции ответили на демарш Украины

Передвижной концерт в Аланье в честь Дня Победы, вызвавший возмущение посла Украины Турции Андрея Сибиги, был призван объединить всех проживающих в городе выходцев из бывших союзных республик, в акции также принимали участие украинцы, заявила РИА Новости глава местной ассоциации русской культуры Екатерина Гюндюз, организовавшей акцию.

Ранее Сибига назвал провокационной акцией исполнение песни "Катюша" в Аланье во время передвижного концерта, пригрозив бойкотом города со стороны украинских туристов. Пользователи Twitter оставили под постом посла в основном неодобрительные комментарии, обвинив дипломата в неонацизме и напомнив ему, что День Победы отмечается и на Украине.

"Девятого мая мы отметили 75-летие Великой Победы. Каждый раз в этот день вместе с чувством скорби по нашим погибшим, благодарности за нашу сегодняшнюю возможность жить мы испытываем невероятное, до слез, ощущение единства, вдруг снова понимаем, что мы — потомки одного народа: русские, украинцы, белорусы, казахи, евреи, молдаване, грузины… Все, чьи деды, и теперь уже прадеды, лежат в общих известных и неизвестных могилах от Москвы до Берлина", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, и сегодня многие выходцы из бывшего СССР считают именно День Победы своим самым важным общим праздником.

"Мы, русскоязычные жители Аланьи, объединяемся 9 мая в шествии "Бессмертного полка", поем общие песни — песни наших отцов и дедов. Наши объятия, как и наш стол, в этот день открыты для каждого. Мы забываем политические противоречия наших стран и наши собственные житейские разногласия. Да, и поем мы тоже на разных языках, и это никогда не было проблемой ни для кого из нас", — сказал Гюндюз.

Она отметила, что эпидемиологическая опасность этого года, к сожалению, наложила свои ограничения на праздник.

"Вместо общего шествия — по согласованию и при поддержке местных турецких властей, при полном соблюдении требований эпидемиологической безопасности — волонтеры Ассоциации русской культуры Аланьи, в том числе украинцы, устроили концерт на колесах: несколько самодеятельных артистов разместились на платформе автобуса с открытой сценой, и мы поехали с песнями по улицам Аланьи", — сказала глава ассоциации.

"У нас очень приветливый и многонациональный город. И в этот день он буквально искрился улыбками, нам махали с балконов руками и флагами, подпевали, ведь "Катюшу" знают во всем мире", — отметила Гюндюз.

Она подчеркнула, что ассоциация работает для всех жителей Аланьи, независимо от национальности.

"Наши культурные и образовательные проекты направлены на расширение человеческих и межнациональных связей через знакомство с культурой народов России и других постсоветских стран, где русский был и во многом остается языком общения и семейного воспитания", — отметила собеседница агентства.