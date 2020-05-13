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В Турции ответили на демарш посла Украины из-за исполнения песни «Катюша» 

РИА Новости 24 минуты назад
В Турции ответили на демарш Украины
Фото: Reuters
Передвижной концерт в Аланье в честь Дня Победы, вызвавший возмущение посла Украины в Турции Андрея Сибиги, был призван объединить всех проживающих в городе выходцев из бывших союзных республик, в акции также принимали участие украинцы, заявила РИА Новости глава местной ассоциации русской культуры Екатерина Гюндюз, организовавшей акцию.
Ранее Сибига назвал провокационной акцией исполнение песни "Катюша" в Аланье во время передвижного концерта, пригрозив бойкотом города со стороны украинских туристов. Пользователи Twitter оставили под постом посла в основном неодобрительные комментарии, обвинив дипломата в неонацизме и напомнив ему, что День Победы отмечается и на Украине.
"Девятого мая мы отметили 75-летие Великой Победы. Каждый раз в этот день вместе с чувством скорби по нашим погибшим, благодарности за нашу сегодняшнюю возможность жить мы испытываем невероятное, до слез, ощущение единства, вдруг снова понимаем, что мы — потомки одного народа: русские, украинцы, белорусы, казахи, евреи, молдаване, грузины… Все, чьи деды, и теперь уже прадеды, лежат в общих известных и неизвестных могилах от Москвы до Берлина", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, и сегодня многие выходцы из бывшего СССР считают именно День Победы своим самым важным общим праздником.
"Мы, русскоязычные жители Аланьи, объединяемся 9 мая в шествии "Бессмертного полка", поем общие песни — песни наших отцов и дедов. Наши объятия, как и наш стол, в этот день открыты для каждого. Мы забываем политические противоречия наших стран и наши собственные житейские разногласия. Да, и поем мы тоже на разных языках, и это никогда не было проблемой ни для кого из нас", — сказал Гюндюз.
Она отметила, что эпидемиологическая опасность этого года, к сожалению, наложила свои ограничения на праздник.
"Вместо общего шествия — по согласованию и при поддержке местных турецких властей, при полном соблюдении требований эпидемиологической безопасности — волонтеры Ассоциации русской культуры Аланьи, в том числе украинцы, устроили концерт на колесах: несколько самодеятельных артистов разместились на платформе автобуса с открытой сценой, и мы поехали с песнями по улицам Аланьи", — сказала глава ассоциации.
"У нас очень приветливый и многонациональный город. И в этот день он буквально искрился улыбками, нам махали с балконов руками и флагами, подпевали, ведь "Катюшу" знают во всем мире", — отметила Гюндюз.
Она подчеркнула, что ассоциация работает для всех жителей Аланьи, независимо от национальности.
"Наши культурные и образовательные проекты направлены на расширение человеческих и межнациональных связей через знакомство с культурой народов России и других постсоветских стран, где русский был и во многом остается языком общения и семейного воспитания", — отметила собеседница агентства.
"Три дня спустя посол Украины в Турецкой Республике господин Сибига написал удивительный твит. В нескольких словах он смог оскорбить жителей Аланьи, высказать угрозу бойкота туротрасли Турции, обмануть всех остальных. Мы, небольшая, но интернациональная и дружная общественная организация в Турции, не станем отвечать послу тем же. Мы предпочтем петь и впредь", — добавила Гюндюз.
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В мире , Украина , РИА Новости , Турция
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