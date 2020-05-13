Украине предрекли рабовладельческий строй 

«Они написали совсем другой закон. Там первым пунктом что-то идет о Приватбанке. А дальше полная амнистия для [бывшей главы Национального банка Валерии] Гонтаревой, полная амнистия для укравших ваши деньги в банках. (…) Вообще Украины не остается — они будут управлять нашими банками», — считает Рабинович.

Депутат заявил, что теперь государство не сможет полностью управлять Нацбанком. «Кроме того, без согласования с нашими зарубежными "кураторами" мы не можем принимать никаких финансовых решений», — предрек политик, добавив, что нынешнее правительство ведет страну в пропасть.

Рабинович при этом негативно оценил решение премьер-министра Дениса Шмыгаля продлить карантин в стране: «Каким моральным уродом надо быть! Конечно, удобно управлять страной: ни хрена не делаешь, в маске ходишь, люди сидят, как собаки, по домам, а то, что они передохнут с голоду, его не волнует. Они сели на потоки и на одних масках заработали миллиарды». Он посетовал, что страна находится «в заложниках у шизофреников».

В декабре 2019 года сообщалось, что МВФ предоставит Украине кредит на 5,5 миллиарда долларов США сроком на три года при выполнении определенных условий. В их число входит борьба с коррупцией и отмена моратория на продажу сельскохозяйственных земель. Кроме того, одним из негласных условий, которое близкие к переговорам источники называли ключевым, было решение конфликта Коломойским.