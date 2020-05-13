Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине одобрили продление запрета «ВКонтакте» и «Одноклассников» 

Lenta.ru и ещё 2 16 минут назад
В Киеве одобрили продление запрета российских соцсетей
Фото: globallookpress.com
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) одобрил продление запрета российских сайтов и соцсетей в стране. Об этом в комментарии УНИАН сообщил секретарь ведомства Алексей Данилов.
По его словам, решение о блокировке интернет-ресурсов российских компаний теперь ждет утверждения президентом Украины Владимиром Зеленским. Других деталей секретарь СНБО не раскрыл.
Предложение продлить еще на три года санкции в отношении соцсетей «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также других российских сервисов и программ в СНБО внес глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.
Доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также ко всем сервисам компании «Яндекс» на Украине запретили в мае 2017 года. Блокировка была введена на три года. Кроме того, были запрещены антивирусные программы «Лаборатории Касперского» и продукция компании «1С».
Видео дня. Вчерашний уголовник обрел мировую славу в YouTube
Последние новости
Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат Обновлена карта распространения коронавируса в Москве Обновлена карта распространения коронавируса в Москве Россиянам разрешили голосовать на выборах дистанционно Россиянам разрешили голосовать на выборах дистанционно
В мире , Интернет , Украина , Алексей Данилов , Иван Баканов , Владимир Зеленский , СБУ , Лаборатория Касперского , Яндекс , УНИАН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выпуск F-35 оказалось под угрозой срыва из-за С-400
Выпуск F-35 оказалось под угрозой срыва из-за С-400
Россияне оценили последнее обращение Путина к нации
Россияне оценили последнее обращение Путина к нации
СМИ рассекретили возлюбленного дочери Гузеевой
СМИ рассекретили возлюбленного дочери Гузеевой
Жертва предательства: ЕС отнимает у Германии триллионы
Жертва предательства: ЕС отнимает у Германии триллионы
Раскрыты подробности «дикой» ночи с Ким Чен Ыном
Раскрыты подробности «дикой» ночи с Ким Чен Ыном
Видео
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
00:28
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
03:00
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
00:59
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
01:00
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
01:24
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
Разгромившие салон связи воры попали на видео
01:29
Разгромившие салон связи воры попали на видео
Происшествия
Горящий БТР-80А сняли на видео в Йемене
00:59
Горящий БТР-80А сняли на видео в Йемене
Армия
Депздрав опроверг сообщения о смертности от COVID-19 в РФ
01:02
Депздрав опроверг сообщения о смертности от COVID-19 в РФ
Общество
Опубликовано видео издевательств воспитателя соцприюта в Уфе
00:18
Опубликовано видео издевательств воспитателя соцприюта в Уфе
Происшествия
США уличили Китай во взломе исследований о COVID-19
00:23
США уличили Китай во взломе исследований о COVID-19
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение