В Лесото выявили первый случай коронавируса 

Первый случай заражения новым типом коронавируса выявлен в государстве Лесото на юге Африке, следует из заявления министерства здравоохранения страны.

Согласно минздраву, 9 мая власти провели тесты у 81 прибывшего в страну из ЮАР и Саудовской Аравии. Полученные 12 мая результаты теста на коронавирус одного из путешественников оказались положительными. Ведомство отмечает, что пациент с Ближнего Востока, при этом никаких симптомов болезни у него нет.

Лесото стало 54-м государством из 55, входящих в Африканский союз, где выявлен по меньшей мере один пациент с COVID-19.