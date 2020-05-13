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В Лесото выявили первый случай коронавируса 

РИА Новости и ещё 5 1 час назад
В Лесото выявили первый случай коронавируса
Фото: РИА Новости
Первый случай заражения новым типом коронавируса выявлен в государстве Лесото на юге Африке, следует из заявления министерства здравоохранения страны.
Согласно минздраву, 9 мая власти провели тесты у 81 прибывшего в страну из ЮАР и Саудовской Аравии. Полученные 12 мая результаты теста на коронавирус одного из путешественников оказались положительными. Ведомство отмечает, что пациент с Ближнего Востока, при этом никаких симптомов болезни у него нет.
Лесото стало 54-м государством из 55, входящих в Африканский союз, где выявлен по меньшей мере один пациент с COVID-19.
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В мире , Минздрав РФ , Лесото
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