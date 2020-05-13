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Эксперты из США невысоко оценили действия Трампа против Ирана 

ИА Regnum 57 минут назад
Эксперты из США оценили действия Трампа против Ирана
Фото: Reuters
Аналитический центр «Атлантический совет» (Atlantic council) 11 мая опубликовал доклад под названием «С выхода Трампа из СВДП прошло два года: максимальное давление, минимальные результаты». Название документа, в принципе, отражает его содержание.
По мнению автора доклада Дэвида Мортлока, старшего научного сотрудника Атлантического совета и бывшего специалиста по санкциям в правительстве США, администрации Дональда Трампа удалось нанести экономический ущерб Ирану.
Валовый внутренний продукт Ирана за 2018 год снизился примерно на 3,6%, за 2019 год упал ещё на 7,6%. Национальная валюта Ирана обесценилась по отношению к доллару США примерно на 50%. Удалось сильно снизить экспорт иранской нефти. В начале 2018 года ИРИ экспортировала 2,3 миллиона баррелей нефти в сутки. К лету 2019 года экспорт упал до 0,25 миллиона баррелей в сутки. За 2019 года цены на молоко и говядину в Иране почти удвоились.
В то же время в докладе отмечается, что ни одна из политических целей, поставленных администрацией Трампа в отношении Ирана, не была достигнута. Не удалось заставить Иран заключить ядерную сделку на новых условиях, Иран по-прежнему разрабатывает баллистические ракеты, поддерживает своих союзников на Ближнем Востоке и не вывел свои формирования из Сирии.
В конце доклада делается вывод, что введя односторонние санкции с целью максимального давления на Иран, Дональд Трамп упустил время и возможность достижения конкретных политических целей, в том числе постепенных изменений в действиях Ирана. Независимо от того, кто будет следующим президентом США, Соединённым Штатам «будет необходимо достигнуть политических результатов, а не только санкций, чтобы изменить поведение Ирана и добиться более стабильного развития Ближнего Востока».
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В мире , Азия , Армия , Ближний Восток , Оружие , США , Дональд Трамп , Иран
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