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Кличко заявил о транспортном коллапсе в Киеве 

ИА Regnum и ещё 2 1 час назад
Кличко заявил о транспортном коллапсе в Киеве
Фото: РИА Новости
В Киеве произошёл транспортный коллапс, заявил мэр Киева Виталий Кличко 13 мая во время брифинга.
Чиновник обратился к правительству с просьбой разрешить работу метрополитена.
«Я обращаюсь к правительству — после 22 мая, а точнее — с 25 мая, позволить восстановить работу метро в столице. Конечно, мы будем учитывать ситуацию с распространением вируса и надеемся, что она не ухудшится», — заявил Кличко.
Он раскритиковал идею ввести спецпропуска в метро, отметив, что это создаст огромные толпы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал примерные даты ослабления карантина.
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В мире , Конфликты , Украина , Виталий Кличко , Максим Степанов , Киев
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