Кличко заявил о транспортном коллапсе в Киеве 

В Киеве произошёл транспортный коллапс, заявил мэр Киева Виталий Кличко 13 мая во время брифинга.
Чиновник обратился к правительству с просьбой разрешить работу метрополитена.
«Я обращаюсь к правительству — после 22 мая, а точнее — с 25 мая, позволить восстановить работу метро в столице. Конечно, мы будем учитывать ситуацию с распространением вируса и надеемся, что она не ухудшится», — заявил Кличко.
Он раскритиковал идею ввести спецпропуска в метро, отметив, что это создаст огромные толпы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал примерные даты ослабления карантина.