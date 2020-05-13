Кличко заявил о транспортном коллапсе в Киеве 

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Чиновник обратился к правительству с просьбой разрешить работу метрополитена.

«Я обращаюсь к правительству — после 22 мая, а точнее — с 25 мая, позволить восстановить работу метро в столице. Конечно, мы будем учитывать ситуацию с распространением вируса и надеемся, что она не ухудшится», — заявил Кличко.

Он раскритиковал идею ввести спецпропуска в метро, отметив, что это создаст огромные толпы.