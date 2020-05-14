Вучич обратился к Путину

Сербский лидер Александр Вучич в ходе телефонного разговора поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь, оказанную в ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Главы государств также обсудили двустороннее сотрудничество и ряд региональных тем, сообщили в администрации Вучича.

— Президент Вучич президенту Путину выразил соболезнования в связи с жертвами COVID-19 в России и надежду на то, что благодаря решительным мерам в России победят эпидемию коронавируса и как можно скорее вернутся к нормальному ходу жизни и экономики, чтобы посвятить себя реализации планов, — говорится в сообщении.

Президент Сербии также выразил благодарность за выраженную заботу о стране, а также отправку ей медицинской помощи. Он сообщил Путину обо всех событиях в регионе, включая гонения на духовенство в Черногории и ситуацию в Косово и Метохии, передает РИА Новости.