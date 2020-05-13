Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинский премьер высказался о запрете выезжать за границу 

Lenta.ru и ещё 1 39 минут назад
На Украине высказались о запрете выезжать за границу
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Украины Денис Украины Шмыгаль заявил, что правительство не устанавливало никаких ограничений по выезду украинцев на работу за границу. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».
«Относительно ограничения выезда — это фейк и ложь», — высказался Шмыгаль, отметив, что сейчас ведутся переговоры с правительствами европейских стран, чтобы обеспечить социальные гарантии для украинских мигрантов в случае их выезда на сезонные работы.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти не запрещают украинцам выезжать на работу в другие страны при условии предоставления трудового контракта минимум на три месяца.
«Мы отпускаем всех заробитчан (трудовых мигрантов — прим. «Ленты.ру»), когда страна по дипломатическим каналам с нами связывается и берет на себя обязательства, что у того человека, которого они берут на работу, (…) у него там есть где жить, у него есть медицинская страховка», — заявил глава государства и добавил, что «дипломатические заказы» были на рейсы в Германию, Италию, Финляндию, Польшу.
Карантин на всей территории Украины продлили до 22 мая, при этом правительство отменило ряд ограничений. Правительство не считает нынешнюю дату окончания карантина окончательной, поскольку страна находится на пике заражений коронавирусом.
По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 16 425 человека, 425 пациентов умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 4,3 миллиона человек; 293 тысячи скончались, более 1,6 миллиона излечились.
Видео дня. Вчерашний уголовник обрел мировую славу в YouTube
Последние новости
Instagram удалил аккаунт Кадырова Instagram удалил аккаунт Кадырова Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве В России за сутки выявили 10 028 новых случаев заражения коронавирусом В России за сутки выявили 10 028 новых случаев заражения коронавирусом
Комментарии
В мире , Конфликты , Владимир Зеленский , Lenta.ru , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жертва предательства: ЕС отнимает у Германии триллионы
Жертва предательства: ЕС отнимает у Германии триллионы
Финляндия огорчила россиян
Финляндия огорчила россиян
Дочь Пелагеи довела до слёз оперную диву Герзмаву
Дочь Пелагеи довела до слёз оперную диву Герзмаву
Российский зек отсидел лишнее из-за халатности тюремщицы
Российский зек отсидел лишнее из-за халатности тюремщицы
Раскрыто истинное происхождение коронавируса
Раскрыто истинное происхождение коронавируса
Видео
Опубликовано видео издевательств воспитателя соцприюта в Уфе
00:18
Опубликовано видео издевательств воспитателя соцприюта в Уфе
Происшествия
Опубликовано видео прыгающей с детьми по льдинам женщины
00:25
Опубликовано видео прыгающей с детьми по льдинам женщины
Общество
Опубликовано видео отжимающейся толпы во Флориде
00:18
Опубликовано видео отжимающейся толпы во Флориде
В мире Общество
Опубликовано видео с места обрушения перекрытий в 5-этажке
03:32
Опубликовано видео с места обрушения перекрытий в 5-этажке
Новости Москвы Происшествия
Предотвращение теракта бойцами ФСБ попало на видео
00:34
Предотвращение теракта бойцами ФСБ попало на видео
Происшествия
Появилось видео с вернувшимися в Россию туристами
01:47
Появилось видео с вернувшимися в Россию туристами
Общество
Танец с гробом на день Победы попал на видео
01:55
Танец с гробом на день Победы попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео скандала на брифинге Трампа
01:25
Опубликовано видео скандала на брифинге Трампа
Политика
Появилось видео освободившегося из тюрьмы рэпера
01:38
Появилось видео освободившегося из тюрьмы рэпера
Шоу-бизнес
Лихач проехался на двух колесах и попал на видео
00:37
Лихач проехался на двух колесах и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение