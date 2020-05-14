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«Коронавирусную пассивность» Швеции объяснили отсутствием опыта Второй мировой 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 14 1 час назад
Швеция оправдалась за отсутствие карантина
Фото: EPA
Пассивная реакция Швеции на пандемию коронавируса во многом объясняется отсутствием у Стокгольма полноценного опыта участия во Второй мировой войне, пишет Dagens Nyheter со ссылкой на слова бывших шведских министров Карла Бильдта и Бьерна фон Сюдова.
«С подобной ситуацией мы никогда не сталкивались в современную эпоху. Если бы у нас был такой же опыт, как и у соседей, мы бы, возможно, принимали такие же решения, как они. У них есть больше опыта Второй мировой войны», — сказал фон Сюдов изданию, передает RT.
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Он также напомнил о низком уровне подготовки Финляндии перед Зимней войной с СССР, начавшейся 30 ноября 1939 года. То же самое можно говорить о Дании и Норвегии, которых нападение Германии 9 апреля 1940 года застало врасплох, пишет автор статьи.
«Возможно, политическое руководство в Норвегии, Дании и Финляндии сказало себе: «Не допустим, чтобы такое повторилось». Политическое руководство не должно принимать недостаточные меры и вести себя пассивно. Это привело к тому, что они двигались вперед сообразно своей жесткой линии», — добавил фон Сюдов.
Бильдт отметил, что обеспокоен тем, что скандинавское сотрудничество «влачит свое жалкое существование» — когда он был премьер-министром, страны Северной Европы советовались друг с другом.
«В прошлом у нас, как у страны Северной Европы, было меньше кризисов и опыта борьбы с ними. Нам кажется, что проблемы есть во всем мире, но только не в Швеции», — заметил Бильдт.
Политики отмечают, что во времена холодной войны Швеция могла похвастаться всеобъемлющей системой тотальной обороны, запасами топлива, продовольствия, медикаментов — у страны было 7 млн противогазов и респираторов для взрослых, детей и грудничков.
Ранее немецкая Die Welt написала, что европейские страны с завистью смотрят на Швецию в ситуации с пандемией коронавируса, но «шведский рай» является мифом.
Напомним, в Швеции не вводился строгий карантин, несмотря на массовое распространение коронавируса.
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Комментарии
В мире , Карл Бильдт , Die Welt , Стокгольм , Швеция
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