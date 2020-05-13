Украинцы могут не пережить изменения климата, которые наступят до 2050 года. Это произойдет из-за глобального потепления, вследствие чего на Украину хлынут мигранты из тех регионов Земного шара, где жизнь станет невозможной, утверждает эксперт «Апострофа».

В мае на Украине ударили заморозки, а в Польше выпал снег. Природа преподносит все больше и больше сюрпризов. Украинцы могут вообще не пережить климатические изменения, которые наступят до 2050 года. Это произойдет из-за глобального потепления, вследствие чего в Украину может начаться миграция жителей из тех регионов планеты, где жизнь станет невозможной. Предвестники большого потепления заметны уже сейчас — это пересыхание рек и расширение зон засушливости. Об этом «Апострофу» рассказала заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины, представитель Украины в Межправительственной группе экспертов по изменению климата при ООН , кандидат физико-математических наук Светлана Краковская.

Засушливые явления, которые происходят сейчас в Украине, продолжаются не первый год. Последние значительные осадки в Украине выпали примерно год назад. В прошлом году у нас зафиксировали все виды засух, которые только могут быть. Существуют атмосферные, когда в воздухе низкая влажность, гидрологические — когда присутствует маловодие в реках, агро-метеорологические — когда не хватает воды в верхнем слое почвы. И все это перерастает в геологическую засуху, когда горизонт воды снизился. Сейчас, например, даже на севере Украины, которая всегда входила в зону переувлажнения, мы имеем проблемы с уровнем воды в колодцах.

Украина — в зоне полупустыни

Сейчас зоны засушливости расширяются, а на юге Украины появляются новые местности, характерные для полупустынь. Их не было до начала 1990-х, но мы их обнаружили, проанализировав период с 1991 года. Засушливость выросла в Херсонской, Николаевской, Одесской, Запорожской областях — получается такой пояс вдоль побережья Черного, Азовского морей и Крыма . Киевская и Житомирская области из категории избыточно увлажненных перешли в категорию достаточно увлажненных, за исключением последних лет, когда дефицит осадков был во всех областях. Все это говорит о том, что уровень засушливости климата в Украине повышается. Даже в Карпатах, хотя там и выпадает снег, осадков в целом значительно меньше, чем было. В приморских областях дальнейшее повышение уровня засушливости будет зависеть также от методов ведения сельского хозяйства. Там много земель распахано, а характер подстилающих поверхностей сильно влияет на местные климатические условия. Продолжение распашки степей приведет к более частым пылевым бурям. Это будет только ухудшать ситуацию и может привести к опустыниванию.

Подобная ситуация с маловодием в реках была 1926 года. Но учитывая изменения на Украине за последние десятилетия, я не вижу признаков, что у нас могут снова начать наполняться реки и водохранилища. Река Десна не является малой, но и она пересыхает. К тому же, на Украине увеличилось водопользование, по сравнению с 1926 годом, для сельского хозяйства, для промышленности, воду забирают в больших объемах. Поэтому ограничение потребления воды является вполне обоснованным решением.

Человек изменил природу

Но то, что происходит на Украине — это отдельно взятый случай. Причина гораздо глубже и она кроется в изменении циркуляции атмосферы, которую вызывает глобальное изменение климата. Поэтому фраза «глобальное потепление» представляет собой очень узкое восприятие проблемы. Вследствие этих процессов, над Украиной увеличивается продолжительность антициклональной погоды, для которой характерно более ясное небо и меньшее количество облаков, а соответственно меньше осадков. Облака формируются локальные, дожди из них идут сильные и поэтому не столько смачивают почву, сколько смывают ее. Мы будем все меньше наблюдать длительные и не слишком мощные дожди, как, например, в начале нынешнего мая, зато осадки могут наносить все больше вреда.

В основе изменений климата лежит то, что человек умудрился изменить климатическую систему, поменяв химический состав атмосферы. Для экономического развития потребовалось много энергии, и ее брали с ископаемого топлива — угля, нефти и газа, которые до этого в течение миллионов лет формировались в недрах Земли из остатков растительности. Мы увеличили концентрацию углерода в атмосфере, который может оставаться там сотни лет, и этим усилили парниковый эффект. В естественных объемах это неплохо, без парникового эффекта не было бы жизни, а значит человечество тоже бы не развилось. Но из-за усиления парникового эффекта со времен индустриальной революции повысилась приземная температура и ускорился круговорот воды, потому что температура океанов тоже поднялась, усилились и участились экстремальные погодные явления. Подстилающая поверхность стала теплее, испарение происходит быстрее, пар поднимается в высшие слои атмосферы, то есть облака становятся более мощными, в них формируется град, большой размер которого наносит значительный ущерб.

В прошлом году в Европе зафиксировали высокие температуры за все время наблюдений — в Париже было 42 градуса. В то же время люди страдали и от паводков, вызванных проливными дождями. Даже «вечная мерзлота» оказалась не такой уж вечной и она сейчас тает. Стоит понимать, что это не природа на нас рассердилась. Причина в том, что человечество ее изменило. Равновесие системы, которое сохранялось сотни тысяч лет, было нарушено. А климатическая система — это большой поезд с большой инерцией, и мы его сдвинули. Чтобы его остановить, нужно приложить очень серьезные усилия. И это не могут быть усилия только одной страны или даже десятка стран.

Причем следует учитывать, что сейчас мы живем в период глобального похолодания, которое не происходит из-за деятельности человека. Антропогенный фактор несколько компенсируется естественным циклом похолодания. Но с 2030 года начнется фаза естественного глобального потепления.

Украинцы могут не выжить

Мы оценили несколько сценариев для Украины по изменению климата к середине века. Есть например, сценарий, который называется сбалансированным. Он состоит в 50% использования ископаемых и 50% возобновляемых источников энергии. Честно говоря, этот сценарий является жестким для Украины. Предполагается переувлажнение северо-западного региона, увеличение ливневых осадков в Карпатах, которые будут вызывать наводнения, особенно в местах вырубки лесов. Если говорить о Шацких озерах, расположенных на северо-западе, то они будут в большей степени обеспечены осадками, которые являются первоисточником наполнения этих водоемов, чем остальные территории. На юге, наоборот, будет уменьшение количества осадков — просто полное их отсутствие, особенно в летом, в течение нескольких лет подряд. Зимы в северных и северо-восточных регионах станут значительно теплее, но это не исключает того, что могут быть периоды очень сильных морозов, как, например, в прошлом году в Канаде. Это связано с тем, что раньше у нас погоду определяли воздушные потоки с западного направления, а сейчас — или с северного, или с южного направлений. Может долетать даже песок из Сахары. Поэтому у нас сейчас такие значительные температурные колебания.

По более жестким сценариям, которые предполагают большую засуху в течение нескольких лет подряд, сосновые леса практически исчезнут с территории Украины и останутся только в Карпатах. Зато климат станет очень благоприятным для роста акаций.

Сейчас мы оцениваем и другие сценарии для Украины, самый жесткий из которых называется business as usual. Он реализуется, если мы будем продолжать развиваться такими же темпами, без внимания к окружающей среде. Это сценарий, при котором Украина как территория, наверное, сохранится, потому что она находится в очень хороших климатических условиях. Но выживут ли украинцы на этой территории — тот еще вопрос. По этому сценарию увеличение годовой температуры прогнозируется на 6-8 градусов. В отдельные месяцы температура может быть выше нынешней на 10-15 градусов. Например, на юге средняя дневная температура летом составляет +23 — +25 градусов. Значит в отдельные дни температура будет +45. На севере это будет на 5 градусов меньше. При этом представьте себе, что будет в жарких странах? И куда будут мигрировать оттуда люди? Не надо спасать планету Земля — она выживет. Но выживут на этой планете люди — будет зависеть от наших действий сейчас.

Выход есть

У человечества есть инструменты, чтобы изменить ситуацию — уменьшить влияние на климатическую систему, уменьшая выбросы парниковых газов. Поэтому и было подписано Парижское соглашение, которое предусматривает удержание роста средней глобальной температуры на уровне значительно ниже 2°C от доиндустриальных уровней. Далее до 2030 года надо наполовину сократить выбросы, а к 2050 году человечеству необходимо выйти «в ноль» — все, что выбрасывает человеческая деятельность, все должно быть поглощено — естественным или искусственным путем.

Актер Леонардо Ди Каприо , который стал посланником мира ООН по направлению устойчивого развития «Борьба с изменением климата», поддерживает экологические инициативы и финансирует природозащитные организации, выступая перед молодежью, как-то сказал, что мы можем влиять на экологическую ситуацию в мире своими голосами на выборах. Я с ним согласна — украинцам надо идти и спрашивать кандидатов на местных выборах, как они относятся к этим инициативам, будут ли включать планы предупреждения и адаптации к изменению климата в своих регионах. Также мы можем влиять своими деньгами, не покупая товары тех, кто имеет большой «углеродный след». Европа сейчас планирует создать «углеродную границу» — она запретит импортировать товары с большим «углеродным следом». Европа как бы благополучная, но она также зависима от климатических изменений, в том числе и опосредованно. Например, война в Сирии произошла, среди прочего, из-за засухи, которая повлекла за собой голод. И сейчас Евросоюз заполонили беженцы. Наиболее распространенными запросами в Google в прошлом году были climate crisis i climate emergency. Многие страны объявили чрезвычайное климатическое положение.

Украине нужно образование и просвещение по изменению климата. Потому что через свое удачное географическое положение мы долгое время не чувствовали изменения климата, но сейчас она для нас безусловным. Например, участники проекта «Соглашение мэров — Восток», который включает в себя регионы с населением около 20 млн, согласились включать в свои стратегии развития меры предупреждения и адаптации к изменению климата.

Сейчас пандемия covid-19 перебила сообщения о климатических проблемах. Но мне интересно проводить аналогию между пандемией и изменениями климата. Ведь о них предупреждали. В 1970 годах ученые разработали прогноз по повышению температуры, в связи с ростом концентрации двуокиси углерода, но тогда никто в него не верил. А сейчас эти расчеты оправдываются. Когда концентрация углерода в атмосфере и температура становятся такими, какими они не были прошлые 800 тысяч лет, то отрицать факты невозможно. Сейчас начали, наконец, искать решение.

Я понимаю, что после карантина люди будут пытаться наверстать финансовые потери и предприятия начнут, возможно, активнее работать, а люди будут больше ездить. Но мне хочется верить, что пандемия изменит мышление людей на более экологическое.