Пока вы спали: санкции против РФ хотят отменить 

ООН призвала к отмене санкций

Страны — члены Организации объединенных наций (ООН) должны поддерживать друг друга в борьбе с коронавирусной инфекцией и отказаться от применения санкций. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Он назвал пандемию COVID-19 крупнейшим кризисом нашего времени в области здравоохранения.

Два региона России объединятся

Осведомленные собеседники рассказали изданию, что сегодня с соответствующим заявлением выступят исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный.

В США подготовили санкции против Китая

По мнению разработчиков документа, санкции против властей Китая следует ввести за то, что те скрывали информацию о ситуации с распространением инфекции.

Москва готова к снятию ограничений

В доме в Москве обрушилось перекрытие

В жилом доме на шоссе Энтузиастов, 22/18, в Москве обрушилось перекрытие. Об этом собеседник в экстренных службах сообщил ТАСС.

Обрушение произошло между чердаком и пятым этажом. В результате него были повреждены водопроводные трубы и были эвакуированы несколько сотен человек. Согласно предварительным данным, никто не пострадал в результате инцидента.