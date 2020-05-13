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Пока вы спали: санкции против РФ хотят отменить 

Артём Кульша 39 минут назад
Пока вы спали: санкции против РФ хотят отменить
Фото: ТАСС

ООН призвала к отмене санкций

Страны — члены Организации объединенных наций (ООН) должны поддерживать друг друга в борьбе с коронавирусной инфекцией и отказаться от применения санкций. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Он назвал пандемию COVID-19 крупнейшим кризисом нашего времени в области здравоохранения.

Два региона России объединятся

Архангельская область и Ненецкий автономный округ (НАО) намерены объединиться. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Осведомленные собеседники рассказали изданию, что сегодня с соответствующим заявлением выступят исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный.

В США подготовили санкции против Китая

В Сенат США внесен проект закона о введении санкций в отношении Китая из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом его соавтор, сенатор Линдси Грэм, сообщил на своем сайте.
По мнению разработчиков документа, санкции против властей Китая следует ввести за то, что те скрывали информацию о ситуации с распространением инфекции.

Москва готова к снятию ограничений

Москва готова к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом председатель Московской городской думы Алексей Шапошников заявил в эфире телеканала «Звезда».
На первом этапе, согласно рекомендациям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), будут разрешены прогулки с детьми, занятия спортом и работа непродовольственных магазинов с площадью торгового зала до 400 квадратных метров.

В доме в Москве обрушилось перекрытие

В жилом доме на шоссе Энтузиастов, 22/18, в Москве обрушилось перекрытие. Об этом собеседник в экстренных службах сообщил ТАСС.
Обрушение произошло между чердаком и пятым этажом. В результате него были повреждены водопроводные трубы и были эвакуированы несколько сотен человек. Согласно предварительным данным, никто не пострадал в результате инцидента.
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Комментарии 16
В мире , Григорий Березкин , Алексей Шапошников , Линдси Грэм , Александр Цыбульский , Антониу Гутерриш , Мосгордума , ООН , Сенат США , Роспотребнадзор , ТК "Звезда" , ИТАР-ТАСС , Архангельская Область , Ненецкий Автономный Округ
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