Опубликовано видео отжимающейся толпы во Флориде 

Жители Флориды устроили протест, американцы потребовали у властей открыть фитнес-клубы. Акция в поддержку возобновления работы спортивных заведений прошла у здания суда округа Пинеллас.

Любители физической культуры, нарушив социальную дистанцию, вышли на улицу и занялись импровизированной зарядкой. На записи видно, как несколько десятков человек отжимаются и приседают на тротуаре перед административным зданием. В руках у некоторых были флаги США и плакаты. По всей вероятности, сторонники ЗОЖ до конца не осознают всей сложности той ситуации, в которой оказалась Америка из-за вспышки заболевания COVID-19.