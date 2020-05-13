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Опубликовано видео отжимающейся толпы во Флориде 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Жители Флориды устроили протест, американцы потребовали у властей открыть фитнес-клубы. Акция в поддержку возобновления работы спортивных заведений прошла у здания суда округа Пинеллас.
Любители физической культуры, нарушив социальную дистанцию, вышли на улицу и занялись импровизированной зарядкой. На записи видно, как несколько десятков человек отжимаются и приседают на тротуаре перед административным зданием. В руках у некоторых были флаги США и плакаты. По всей вероятности, сторонники ЗОЖ до конца не осознают всей сложности той ситуации, в которой оказалась Америка из-за вспышки заболевания COVID-19.
В мире , Видео , Общество , США
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