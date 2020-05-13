Пять процентов испанцев переболели коронавирусом 

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Широкомасштабное исследование показало, что пять процентов жителей Испании переболели коронавирусом, пишет минздрав страны.

Отмечается, что в первом этапе исследования поучаствовали 60 тысяч испанцев из разных регионов страны. Участникам были сделаны экспресс-тесты на коронавирус.

Также сообщается, что у населения отсутствует коллективный иммунитет к коронавирусу.

По последним данным, в Испании коронавирусом заразились 271 тысяча, скончались 27 тысяч, выздоровели 183 тысячи человек.