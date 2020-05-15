Зачем Зеленский вернул Саакашвили в политику?

Новый импульс

Новая глава украинской политики с участием Саакашвили началась еще в апреле. 22 числа бывший грузинский лидер рассказал, что Зеленский предложил ему войти в состав президентской команды в качестве вице-премьера по вопросам реформ, и он на это предложение согласился.

По словам Саакашвили, от него ожидали координации переговоров Киева с Международным валютным фондом (МВФ) и кураторства программы дерегуляции экономики, которая должна была облегчить условия ведения малого и среднего бизнеса и снизить налоговую нагрузку на него. Сам Зеленский эти заявления никак не комментировал. Дело в том, что украинский президент имеет ограниченное влияние на назначение членов правительства.

Будучи знакомым с украинским законодательством, Саакашвили поспешил заверить, что свою будущую работу в правительстве Украины он обсуждал с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Однако сам премьер никак не подтверждал, но и не опровергал факт переговоров с Саакашвили.

Прошедшая 24 апреля встреча бывшего грузинского президента с депутатами от «Слуги народа» показала, что в президентской фракции нет единодушной поддержки назначения Саакашвили в правительство. Этот вопрос даже не был вынесен на повестку дня в Верховной Раде . Комментаторы тогда заподозрили, что, не найдя поддержки даже в своей фракции, Зеленский решил отказаться от назначения скандального политика. Появлению таких слухов способствовала резкая реакция властей Грузии, где бывший президент до сих пор объявлен в розыск как фигурант уголовных дел — Тбилиси пригрозил Киеву пересмотром отношений и отзывом посла.

Однако позже глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия опроверг эти подозрения. Он рассказал о длительных переговорах Зеленского с бывшим грузинским лидером. Арахамия выразил уверенность в том, что двум политикам удалось прийти к общему знаменателю, договорившись о другом формате совместной работы.

И вскоре Зеленский подписал указ о назначении Саакашвили. Правда, членом правительства он так и не стал — политик занял пост главы Исполнительного комитета реформ. Украинский лидер подчеркнул, что это станет «новым импульсом» для процесса государственных преобразований на Украине. Грузия все же отозвала своего посла, как и грозила, однако Киев не стал отвечать тем же.

Совет по реформам был создан в августе 2014 года предыдущим президентом Украины Петром Порошенко и должен был стать консультативно-совещательным органом, который занимается стратегическим планированием государственной политики реформ и ее реализацией. Главой совета является глава государства, он же формирует состав. Но ведомство получилось по сути «мертворожденным» и провело всего 28 ничем не примечательных заседаний. Последнее состоялось еще в марте 2018 года при президентстве Порошенко.

Мишка-одессит

С Украиной Саакашвили связан довольно давно. В 1984 году, окончив школу, он поступил на факультет международных отношений Киевского университета, где в те же годы учился его будущий политический оппонент Петр Порошенко. В 2004 году тогда еще действующий президент Грузии активно поддерживал «оранжевую революцию» и даже лично посещал протестные акции на Майдане. Не остался политик в стороне и во время второго Майдана, выразив поддержку Порошенко после свержения Виктора Януковича

Тогда же грузинская прокуратура объявила политика в международный розыск, обвинив в растрате средств и превышении полномочий. Саакашвили решил не возвращаться на родину, приняв предложение Порошенко присоединиться к его команде. Сначала, в феврале 2015-го, он стал советником президента, а уже в мае того же года получил украинское гражданство и на следующий день был назначен губернатором Одесской области.

Там Саакашвили развернул активную деятельность. Правда, с реформами она была связана довольно опосредованно. Политик уволил большинство глав районных администраций, заменив их на иностранных специалистов, в первую очередь на выходцев из Грузии, занимавших посты в правительстве в период его президентства. Уже скоро основным занятием Саакашвили стала критика центральных украинских властей. Он активно критиковал олигархов, в особенности Игоря Коломойского, политиков, работавших на олигархов, и тогдашнего премьера Арсения Яценюка . Его Саакашвили называл главным проводником интересов крупного бизнеса.

Тогда же произошел конфликт с главой МВД Арсеном Аваковым , вызванный дискуссией о приватизации одесского порта. Перепалка произошла как раз на заседании Совета по реформам, куда сейчас назначен Саакашвили. Политик назвал министра одним из главных коррупционеров в стране, а тот в ответ обозвал губернатора «мерзавцем» и «тварью». Кроме того, Аваков и Саакашвили поспорили, кто из них больший украинец.

Но одного Яценюка Саакашвили оказалось мало. В ноябре 2016 года он ушел в отставку с губернаторского поста, объяснив это несогласием с политическим курсом руководства страны. Он заявил о намерении создать новую политическую силу, обвинив Порошенко в коррупции и неспособности провести реальные реформы. Партия «Движение новых сил» сразу ушла в глубокую оппозицию, объявив главной целью импичмент.

Предсказуемо режим Порошенко использовал весь административный ресурс, чтобы избавиться от известного и опытного оппозиционера, однажды уже успешно сместившего действующую власть. 19 июля 2017 года Саакашвили лишили украинского гражданства — политик якобы указал ложные сведения в декларации, которую заполнял при получении паспорта. А поскольку его грузинский паспорт аннулировали гораздо раньше, политик оказался лицом без гражданства.

Сам Саакашвили на тот момент находился в США. После этого он посетил Венгрию, Литву и Польшу. По словам бывшего грузинского президента, для перемещений он использовал свой старый украинский паспорт.

Вскоре Саакашвили попытался прорваться обратно через украино-польскую границу с группой своих сторонников, которые устроили драку с пограничниками. Пока шли суды по делу о прорыве границы, Саакашвили подал документы на получение статуса политического беженца, что позволило получить пусть временное и сомнительное, но легальное основание находиться на территории Украины. Он сразу же начал политическую кампанию, призвав украинцев снова выходить на Майдан и добиваться отставки Порошенко.

5 декабря Саакашвили арестовали в Киеве, обвинив в получении денег от окружения Януковича на свержение действующих властей. Никаких решений по этому делу так и не приняли. Саакашвили использовал каждое судебное заседание как площадку для политических выступлений, параллельно бомбардируя органы государственной власти запросами на предоставление политического убежища. Суды сопровождались массовыми митингами его сторонников, требующих импичмента Порошенко. В итоге киевские власти просто депортировали его в Польшу, откуда он уже не возвращался до победы Зеленского.

Закулисные игры

После конфликта с Порошенко Саакашвили неоднократно заявлял, что все еще имеет политические амбиции на Украине. Его партия «Движение новых сил» планировала участие в прошедшей летом 2019 года парламентской избирательной кампании, однако 23 июня ЦИК снял ее с выборов.

Несмотря на то что через два дня это решение было отменено, Саакашвили призвал своих сторонников поддержать политическую силу Зеленского «Слуга народа». Он даже заявлял, что прибыл на Украину специально для помощи будущему главе государства в проведении необходимых стране реформ, но лишь в качестве консультанта.

Особых политических очков ему это не принесло. «Движение новых сил» — партия маргинальная и мелкая, сторонники Зеленского же и так были на пике популярности и в такой незначительной поддержке не нуждались. Желание бывшего грузинского президента показать лояльность новой власти осталось незамеченным, слишком уж противоречива и скандальна фигура Саакашвили.

Внимание от политической деятельности бывшего президента Грузии на Украине отвлекли погромы, устроенные его сторонниками на родине. Формальным поводом стало открытие заседания Межпарламентской ассамблеи православия под председательством российского депутата Сергея Гаврилова . Он занял кресло спикера, что очень не понравилось представителям грузинской оппозиции. Митинг их сторонников начался возле гостиницы, откуда пришлось эвакуировать делегацию из Москвы, а к вечеру перерос в демонстрацию несогласия с курсом нынешних властей Грузии.

Президент Саломе Зурабишвили и другие высшие чины государства указали на Саакашвили как на одного из виновников произошедшего. Дело в том, что основным участником столкновений стали члены «Единого национального движения» (ЕНД) — партии, основанной тогда еще будущим президентом Грузии в начале 2000-х после его перехода в оппозицию своему предшественнику, президенту Эдуарду Шеварднадзе . Сейчас ЕНД также находится в оппозиции вместе с партией «Европейская Грузия», основанной выходцами из политической силы Саакашвили.

Сам он до сих пор занимает в ЕНД высокое положение. До марта 2019 года в партии держали место председателя свободным для своего основателя, а после отказа экс-президента и его возвращения на Украину наделили его статусом «основателя и почетного председателя». Однако в Киеве такого признания заслуг он не получил — Зеленский лишь отменил указ Порошенко о лишении Саакашвили гражданства, но более не обращал внимания на его попытки комментировать дальнейший политический процесс.

Теперь же рейтинги новых украинских властей падают, кабинет Дениса Шмыгаля не изобилует яркими лицами. И тут Саакашвили по ряду причин может оказаться весьма полезен лично президенту. То, что такое решение Зеленского не нашло поддержки ни в кабмине, ни в «Слуге народа», объяснить довольно легко. Судя по всему, Рада попросту не стала брать на себя ответственность за назначение человека, чьи заявления зачастую радикальны и непредсказуемы.

Но команде президента все же удалось найти компромиссный вариант. Место в исполкоме по реформам, во-первых, не требует согласования с парламентом. А во-вторых, все-таки не предполагает реальной власти, в отличие от губернаторского или вице-премьерского кресла. Ни за что конкретное Саакашвили на этом посту отвечать не будет, лишь давать рекомендации по реформам и критиковать тех, кто их тормозит. Здесь скандальность бывшего грузинского президента придется как нельзя кстати.

Неочевидные задачи

Утвердив Саакашвили на роль главы исполкома Совета по реформам, Зеленский получает, прежде всего, медийно раскрученного «адвоката» своей политики. И прежде всего не внутри страны, а на Западе. У европейских и американских партнеров Украины Саакашвили имеет репутацию реформатора. Этим назначением украинский лидер показывает то, что готов привлекать опытных консультантов. А за одобрением его политики со стороны Саакашвили последует и смягчение реакции на нее западных партнеров.

Кроме того, политик может не только одобрять курс Зеленского. Сейчас на фоне того, что регионы снимают или попросту игнорируют карантинные ограничения правительства, не оглядываясь на действия кабмина, у Зеленского обострился конфликт с местными властями. Саакашвили будет ярким критиком политических оппонентов президента из числа губернаторов и мэров. Это позволит сместить внимание общества с верхних эшелонов власти на региональные, которые как раз ближе к людям.

Стоит также отметить еще один внешнеполитический аспект этого назначения. Как отметил в беседе с «Лентой.ру» директор Центра изучения украинской политики (ЦИУП) Максим Семенов , в первую очередь Саакашвили должен помочь наладить отношения с элитами Вашингтона. Политик тесно связан с руководством Демократической партии США и, в частности, с нынешним кандидатом на пост президента США от нее Джозефом Байденом . А у него «зуб» на нынешние киевские власти, которые начали расследовать дела о выводе средств через нефтяную компанию Burisma, в совет директоров которой входил Байден-младший.

В условиях эпидемии коронавируса позиции действующего президента США Дональда Трампа могут пошатнуться, и он столкнется с проблемами при переизбрании. Держа в голове такой сценарий, украинские элиты стараются найти себе союзников среди руководства Демократической партии, которая поддерживала режим Порошенко, то есть нынешнюю украинскую оппозицию. Саакашвили для такой задачи подходит идеально. Близкие отношения его связывают не только с Байденом, но и, например, с Дэвидом Петреусом , который занимал пост директора ЦРУ в период президентства Барака Обамы

Впрочем, еще не приступив к работе, экс-губернатор и президент уже умудрился создать проблемы Киеву. В Тбилиси на возможное назначение Саакашвили отреагировали крайне резко, еще когда информация ходила на уровне слухов. Премьер-министр Георгий Гахария заявил, что в случае принятия украинскими властями такого решения Тбилиси как минимум отзовет своего посла в Киеве. Грузинская сторона напирала на уголовные дела в отношении Саакашвили и предупреждала, что это серьезно осложнит отношения между странами.

После подписания указа Зеленского грузинский посол был отозван из Киева. Однако глава МИД Давид Залкиани уточнил, что разрывать дипломатические отношения или пересматривать тактику стратегического партнерства Грузия не намерена, так как в Тбилиси уверены в «дружбе, совместных стремлениях и целях двух стран». Зеленский отказался отвечать зеркально и напомнил, что Саакашвили все же является гражданином Украины.

Впрочем, осложнение отношений с Грузией — не самая серьезная неприятность, которую Саакашвили может доставить Зеленскому. Да, сейчас политик с ним на одной стороне, но амбиции экс-президента не дадут ему долго сидеть смирно на указанном месте. Украина Зеленского все еще похожа на Украину Порошенко, с которой так яростно хотел бороться Саакашвили. За год нахождения у власти команда нового лидера так ничего и не смогла сделать с влиянием олигархов, в особенности Коломойского.

Кроме того, команда Зеленского довольно разношерстна и все еще не научилась работать как единый организм. Вопрос Саакашвили уже расколол президентскую фракцию в парламенте, а его экспрессивность может вбить клинья между главой государства и многими его соратниками. А если Саакашвили удастся занять сильную позицию в переговорах с американцами, то так просто избавиться от него уже не выйдет.