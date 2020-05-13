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Больше половины американцев обеспокоены второй волной COVID-19 

News.ru 1 час назад
Американцы обеспокоены второй волной COVID-19
Фото: Xinhua/GlobalLookPress
Больше половины жителей США считают, что правительство предпринимает слишком мало усилий, чтобы избежать второй волны коронавирусной инфекции.
Согласно опросу, 58% американцев считают, что действия властей недостаточны. Чуть меньше 40% жителей США придерживаются противоположного мнения. Около 46% респондентов отметили, что обеспокоены возможностью второй волны коронавирусной инфекции, а 35% заявили о сильном страхе перед второй волной COVID-19, сообщает телеканал CNN.
Ранее NEWS.ru писал, что представитель Еврокомиссии призвал Евросоюз готовиться ко второй волне коронавирусной инфекции. По словам немецкого вирусолога Кристиана Дросте, вторая волна COVID-19 в Европе может начаться в зимний сезон. Он отметил, что европейцев с иммунитетом к коронавирусу будет мало.
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В мире , ЕС , Еврокомиссия , CNN , США
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