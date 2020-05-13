Американцы обеспокоены второй волной COVID-19

Больше половины жителей США считают, что правительство предпринимает слишком мало усилий, чтобы избежать второй волны коронавирусной инфекции.

Согласно опросу, 58% американцев считают, что действия властей недостаточны. Чуть меньше 40% жителей США придерживаются противоположного мнения. Около 46% респондентов отметили, что обеспокоены возможностью второй волны коронавирусной инфекции, а 35% заявили о сильном страхе перед второй волной COVID-19, сообщает телеканал CNN.