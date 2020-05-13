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Пелоси назвала коронавирус «величайшей катастрофой» в истории США 

РИА Новости и ещё 3 9 минут назад
США столкнулись с «величайшей катастрофой» в истории
Фото: © AP Photo / J. Scott Applewhite
Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси назвала коронавирус "величайшей катастрофой в истории страны".
"Более 80 тысяч американцев умерли, около 1,4 миллиона заразились. Тридцать три миллиона американцев подали на пособие по безработице. Мы все знаем эти цифры. Мы столкнулись с величайшей катастрофой в истории нашей страны", — сказала Пелоси, выступая с заявлением на своей странице в Facebook.
Она заявила, что предложенный демократами 3-триллионный новый пакет помощи "в основном" построен на четырех предыдущих законопроектах о поддержке экономики.
"Бездействие — это путь, который обойдется дороже всего", — предупредила Пелоси.
Она раскритиковала республиканцев, которые скептически относятся к необходимости тратить столь колоссальные средства с учетом того, что на поддержку экономики было выделено уже 3 триллиона долларов в прошлом, и местный центробанк — Федеральная резервная система — продолжает кредитовать бизнес.
"Некоторые говорят: давайте возьмем паузу. Но многие семьи страдают. Голод, оплата за аренду, счета, тяжесть потери работы или трагедия потери любимого человека паузу не берут", — заявила Пелоси.
Как ожидается, палата представителей может проголосовать по новому законопроекту уже в пятницу. Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл выразил скептицизм относительно законопроекта — по его словам, нужен более "узконаправленный" документ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии 1
В мире , США , Митч Макконнелл , ФРС
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