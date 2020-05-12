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Посол Украины в Турции Андрей Сибиха пригрозил оставить страну без украинских туристов из-за прошедшего в Аланье передвижного концерта к Дню Победы, на котором исполнялась песня «Катюша».

«Я хочу думать, что наши турецкие друзья в Аланье были введены в заблуждение. Тот факт, что муниципалитет Аланьи поддерживает провокационные действия, свидетельствует о неуважении к чувствам миллионов украинцев. Или в действительно красивой Аланье больше не хотят украинских туристов?» — написал он в твиттере и прикрепил видеозапись исполнения «Катюши».

Alanya’daki Türk dostlarımızın yanıltıldığını düşünmek istiyorum. Alanya Belediyesinin provokatif eylemi desteklemesi milyonlarca Ukraynalıların duygularına saygısızlık göstergesidir. Gerçekten güzel Alanya’da 🇺🇦Ukraynalı turist artık istenmiyor mu? pic.twitter.com/WgOZNY9iEE— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 11, 2020

9 мая в Аланье был организовал передвижной концерт. По городу ездил автобус со сценической площадкой, на которой артисты пели военные песни.

Как сообщал «Рамблер», ранее экс-министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Россия не имеет права праздновать День Победы.