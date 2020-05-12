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В Киеве пригрозили оставить Турцию без украинских туристов 

Вероника Полынина 5 минут назад
Посол Украины в Турции Андрей Сибиха пригрозил оставить страну без украинских туристов из-за прошедшего в Аланье передвижного концерта к Дню Победы, на котором исполнялась песня «Катюша».
Иностранцы, поющие «Катюшу», попали на видео
«Я хочу думать, что наши турецкие друзья в Аланье были введены в заблуждение. Тот факт, что муниципалитет Аланьи поддерживает провокационные действия, свидетельствует о неуважении к чувствам миллионов украинцев. Или в действительно красивой Аланье больше не хотят украинских туристов?» — написал он в твиттере и прикрепил видеозапись исполнения «Катюши».
9 мая в Аланье был организовал передвижной концерт. По городу ездил автобус со сценической площадкой, на которой артисты пели военные песни.
Как сообщал «Рамблер», ранее экс-министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Россия не имеет права праздновать День Победы.
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В мире , Видео , Украина , Киев , Турция
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