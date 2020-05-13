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Спецпредставитель США по САР: Россия успешна в военном смысле в Сирии 

News.ru и ещё 5 41 минуту назад
Америка признала успехи РФ в Сирии
Фото: Stefani Reynolds/CNP/AdMedia/GlobalLookPress
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри признал военные успехи России в САР. Он сообщил, что даже ограниченное участие в сирийском конфликте позволяет российской стороне достичь больших успехов.
Они, действительно, весьма успешны в военном смысле в Сирии. Проблема в том, что нет политического выхода из-за проблем с Асадом. Наша работа — представить им путь вперед через ООН, при поддержке ООН. Но это требует, чтобы они до какой-то степени дистанцировались от Асада и иранцев, — привели слова Джеймса Джеффри РИА Новости.
Он добавил, что основные задачи России в Сирии — это поддержание военных баз и защита национальных экономических инвестиций. Джеймс Джеффри отметил, что российская сторона недовольна президентом САР, однако «не видит альтернативы».
Ранее NEWS.ru писал, что канал связи между американскими и русскими военными в Сирии продолжает работать в обычном режиме, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.
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В мире , Армия , Ближний Восток , США , Война в Сирии , ООН , РИА Новости , Сирия
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