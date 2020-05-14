Украинцам перечислили условия смягчения карантина 

На Украине карантин продлят после 22 мая, но со смягчениями. В то же время в областях должны придерживаться четырех критериев министерства здравоохранения для внедрения послаблений, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал в интервью «Украинское радио».

Он перечислил условия ослабления ограничительных мер: уменьшение числа случаев заражения, сравнение числа инфицированных, тестирование и заполненность коек в больницах для пациентов с коронавирусом.

«Если область попадает под эти критерии — она ​​может переходить к смягчению, решение о которое будет принимать правительство. Если не сможет, например, Черновицкая область, где больше всего случаев — [она] не сможет открыться как вся остальная страна», — отметил Ляшко.

Он добавил, что хотя Киев является одним из «лидеров» по ​​числу подтвержденных случаев COVID-19, в городе не такое большое количество зараженных: «В городах миллионниках всегда будет больше инфицированных. Потому что такие условия жизни, контактов, трудно самоизолироваться».

Ляшко также рассказал, что работа общественного транспорта, метро и междугородние перевозки могут восстановить в начале июня.

По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 16 847 человек, 456 пациентов умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 4,4 миллиона человек; почти 300 тысяч скончались, более 1,6 миллиона излечились.