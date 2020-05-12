Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти США полагают, что Ким Чен Ын здоров 

ТАСС и ещё 2 44 минуты назад
Власти США рассказали о состоянии Ким Чен Ына
Фото: ТАСС
Власти Соединенных Штатов придерживаются мнения, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын здоров. Об этом помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил журналистам во вторник.
"Кажется, он выходит [на публику], перерезает ленты на [открытии] завода по производству удобрений, так что мы думаем, что у него, вероятно, все хорошо", — сказал он.
"Очень сложно получать информацию из КНДР, они не очень откровенны [в вопросе предоставления] информации, но они распространили фотографии, где он жив и здоров. Мы предполагаем, что так и есть", — добавил помощник президента США.
При этом О'Брайен отказался сказать, удостоверились ли власти США в подлинности снимков, о которых идет речь.
"Не могу сказать так или иначе. Это фото из открытого источника, мы видели одни и те же фото", — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Ким Чен Ын 11 апреля провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) по вопросам внутренней политики, после чего 20 дней не появлялся на публике. Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), 1 мая лидер КНДР принял участие в церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений. Позднее были также опубликованы фотографии с мероприятия.
Видео дня. Заммэра Новороссийска наказали за шашлыки с местной элитой
ТАСС: последние новости
Конгрессмены США призвали администрацию вводить санкции за нарушение прав человека в РФ Конгрессмены США призвали администрацию вводить санкции за нарушение прав человека в РФ Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON Штат в Индии освободит половину заключенных из-за пандемии Штат в Индии освободит половину заключенных из-за пандемии
Комментарии
В мире , Азия , США , Чен Ким , Роберт О'брайен , КНДР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский беспилотник сбили в ДНР
Украинский беспилотник сбили в ДНР
Появилось видео с убитым в Москве любовником
Появилось видео с убитым в Москве любовником
В Украине заговорили о пересмотре соглашения с ЕС
В Украине заговорили о пересмотре соглашения с ЕС
Певцову пожелали «мучений в аду»
Певцову пожелали «мучений в аду»
Навка заразилась коронавирусом и госпитализирована
Навка заразилась коронавирусом и госпитализирована
Видео
Лихач проехался на двух колесах и попал на видео
00:37
Лихач проехался на двух колесах и попал на видео
Жириновский без перчаток и маски попал на видео
00:11
Жириновский без перчаток и маски попал на видео
Молодожены сыграли свадьбу в условиях самоизоляции и попали на видео
00:31
Молодожены сыграли свадьбу в условиях самоизоляции и попали на видео
Момент пуска иранской ракеты по своему же кораблю попал на видео
00:44
Момент пуска иранской ракеты по своему же кораблю попал на видео
Атака местных жителей на российский конвой в Сирии попала на видео
01:14
Атака местных жителей на российский конвой в Сирии попала на видео
Существо с «зубастым» хвостом в США попало на видео
00:21
Существо с «зубастым» хвостом в США попало на видео
В мире США
Опубликовано видео прорыва трубы с кипятком в Москве
00:15
Опубликовано видео прорыва трубы с кипятком в Москве
Новости Москвы Происшествия
Белый дом рассказал о здоровье Путина
01:00
Белый дом рассказал о здоровье Путина
Политика
Навка рассказала о состоянии Пескова
00:48
Навка рассказала о состоянии Пескова
Политика
Названо условие для поездок россиян за границу
00:27
Названо условие для поездок россиян за границу
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение