Власти США рассказали о состоянии Ким Чен Ына

По его словам, Белый дом доверяет фотографиям со здоровым лидером КНДР и думает, что у него все хорошо. «Кажется, он вышел, разрезает ленточки на заводе по производству удобрений», — заявил О'Брайен.

Однако он отметил, что получить какие-либо сведения из Северной Кореи очень сложно, поскольку там «не очень охотно выдают информацию». При этом О'Брайен подчеркнул, что говорить о достоверности полученных фотографий так или иначе, он не может.

Речь идет о фотографиях и видео с церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений 2 мая. На кадрах Ким Чен Ын выглядел веселым и здоровым, улыбался и жестикулировал, ведя беседу с чиновниками. Он также разрезал торжественную ленту.

2 мая северокорейские СМИ сообщили о первом за 20 дней появлении на публике Ким Чен Ына. За это время пропустил несколько важных событий, в том числе день рождения «лидера нации» Ким Ир Сена, главный праздник в стране. За время его отсутствия в ряде СМИ распространились слухи о серьезных проблемах со здоровьем лидера Северной Кореи и даже о его возможной смерти.