Пенс отказался от личных встреч с Трампом 

Как стало известно, Пенс не будет приближаться к Трампу, однако о каком именно периоде времени идет речь, не уточняется. Такое решение было принято после консультаций с медиками Белого дома, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

Напомним, у пресс-секретаря Кэти Миллер, супруги советника президента Соединенных Штатов Стивена Миллера , обнаружили коронавирус.

Сообщалось, что из-за коронавируса у пресс-секретаря Пенс ушел на самоизоляцию, однако позднее представитель вице-президента США опроверг эту информацию.