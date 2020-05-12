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Пенс отказался от личных встреч с Трампом 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Пенс отказался от личных встреч с Трампом
Фото: Reuters
Вице-президент США Майкл Пенс решил не соблюдать карантин после того, как у его пресс-секретаря обнаружили коронавирус. Однако в ближайшем будущем он не будет лично встречаться с американским президентом Дональдом Трампом.
Как стало известно, Пенс не будет приближаться к Трампу, однако о каком именно периоде времени идет речь, не уточняется. Такое решение было принято после консультаций с медиками Белого дома, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.
Напомним, у пресс-секретаря Кэти Миллер, супруги советника президента Соединенных Штатов Стивена Миллера, обнаружили коронавирус.
Сообщалось, что из-за коронавируса у пресс-секретаря Пенс ушел на самоизоляцию, однако позднее представитель вице-президента США опроверг эту информацию.
Как ранее заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний страны Энтони Фаучи, реальное число жертв заболевания коронавирусом в Америке может превышать официальную статистику.
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Комментарии
В мире , Стивен Миллер , Майкл Пенс , Дональд Трамп , Энтони Фаучи , CNN , ИТАР-ТАСС , США
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