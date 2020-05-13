Дуров сдался под напором властей США

Разработка блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram прекращена. Об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров . По его словам, причиной стало решение суда США , который запретил передавать токены изначальным покупателям. При этом предприниматель утверждает, что постановление американского суда распространяется на весь мир, тем самым лишая другие государства права решать, «что хорошо, а что плохо для их граждан». Дуров подчеркнул, что Вашингтон контролирует мировую финансовую систему, поэтому весь остальной мир зависит от Соединённых Штатов в этой сфере.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил о закрытии блокчейн-проекта Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой Gram, над которым велась работа последние два с половиной года. Это решение было принято в связи с тем, что суд США признал Gram ценными бумагами и запретил её передачу первоначальным покупателям.

«Представьте, что несколько человек объединили свои средства, чтобы построить золотодобывающую шахту, а затем разделить добытое там золото. А потом приходит судья и говорит: «Много людей инвестировало в золотодобывающую шахту, поскольку они хотели получит выгоду. Они не хотели оставлять себе это золото, они хотели его продать другим людям. И поэтому вам не разрешено отдавать им золото», — объяснил Дуров сложившуюся ситуацию.

Более того, по словам основателя Telegram, американский суд запретил продавать криптовалюту не только на территории США, но и по всему миру, поскольку в противном случае граждане США могут найти способ получить к ней доступ. Как считает Дуров, такое решение означает, что у других государств нет права решать, что хорошо, а что плохо для их граждан.

«Если бы США решили запретить кофе и закрыть кофейни в Италии , потому что там могут оказаться какие-нибудь американцы, сомневаемся, что кто-нибудь бы согласился. Но несмотря на это мы приняли решение не продолжать разработку TON. К сожалению, американский суд прав в одном: хотя мы, люди за пределами США, можем голосовать за своих президентов и выбирать парламенты, но мы всё ещё зависим от Штатов в части финансов и технологий (к счастью, не кофе)», — написал он в своём Telegram-канале.

Дуров подчеркнул, что США имеют контроль над долларом, мировой финансовой системой, над технологическими гигантами Apple Google , в результате чего могут заблокировать любые банковские счета или удалить неугодные приложения из App Store и Google Play.

«К сожалению, мы — 96% населения остального мира, зависим от решений тех, кого выбрали 4% людей, живущих в США», — заметил он.

При этом, по его словам, в будущем такое положение дел может измениться, но в данный момент мир находится в порочном круге: «Нельзя сделать чересчур централизованный мир более сбалансированным как раз из-за того, что он насколько централизован».

Основатель Telegram также призвал людей быть бдительными, и не вкладывать деньги или передавать личные данные тем, кто использует его имя, бренд Telegram или же TON для продвижения каких-либо инициатив.

«Активное участие Telegram в разработке TON окончено… Никто из нынешних или прошлых членов команды не вовлечён ни в один из этих проектов. И хотя сети на базе технологии, созданной для TON, могут появляться, мы не будем иметь к ним отношения и вряд ли как-то их поддержим», — констатировал Дуров.

Первая информация о блокчейн-платформе TON появилась в начале 2018 года. Telegram отчитался о привлечении около $1,7 млрд Согласно изначальным планам, проект должен был быть запущен до 31 октября 2019 года. Однако незадолго до запуска комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск к компаниям Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc.

В ходе судебных разбирательств криптовалюта Gram была признана ценной бумагой, а её передача покупателям была запрещена. На этом фоне запуск блокчейн-платформы был перенесён на неопределённый срок. При этом в СМИ появились сообщения о том, что Дуров предложил инвесторам TON вернуть 72% вложенных средств в связи с отсрочкой проекта или же получить 110% от инвестиций в конце апреля 2021 года.

Заметим, что бывший партнёр братьев Дуровых по работе над соцсетью «ВКонтакте» и мессенджером Telegram Антон Розенберг в интервью RT в январе 2018 года указывал, что вложения в криптовалюты, в том числе Gram, — дело рискованное, поскольку это активы с высокой волатильностью. Говоря о блокчейн-платформе TON он также подчёркивал, что «ни одно из государств не захочет видеть конкурента своему центробанку».

Между тем Павел Дуров ранее уже критиковал США. В частности, он привёл семь причин, по которым, по его мнению, предпринимателям в сфере IT не стоит переезжать в Кремниевую долину: жёсткое полицейское государство, недоступность здравоохранения, ограниченность культурной жизни, посредственное среднее образование, высокие налоги, дороговизна разработки и слабые перспективы рынка в XXI веке.

По его словам, Соединённые Штаты Америки «не являются лучшим местом ни для жизни, ни для ведения IT-бизнеса».

«Права и свободы человека намного лучше защищены в странах Северной и Центральной Европы, а экономический рост в XXI веке сосредоточен в странах Азии. Америка всё ещё способна приманить часть уже состоявшихся предпринимателей и разработчиков со всего мира дешёвыми деньгами инвесторов, но переезд в США сегодня сродни покупке актива на пике стоимости», — констатировал основатель Telegram.