Пока вы не уснули: России грозят «санкции из ада» 

Лукашенко дал оценку действиям России
Россия воспользовалась методом Белоруссии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как сообщает БЕЛТА, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Песков госпитализирован с коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.
Чехию попросили защитить российского дипломата
Сотрудник посольства России в Чехии получает угрозы из-за травли, развернутой местными средствами массовой информации (СМИ). Об этом сообщает пресс-служба дипломатической миссии.
В Кремле оценили предложение отменить голосование по Конституции
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ должно обязательно состояться, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В России снизилось число новых случаев COVID-19
Количество пациентов с новым коронавирусом в России за сутки выросло на 10 899, до 232 243 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.
Резкую отмену режима нерабочих дней объяснили
Резкую отмену режима нерабочих дней c 12 мая 2020 года, несмотря на рост числа инфицированных коронавирусом в России, объяснили.
"Российский шпион" в Чехии сделал заявление
Сотрудник посольства России в Чехии Андрей К. привез в страну яд, которым должен был быть отравлен мэр Праги Зденек Гржиб.
«Санкции из ада»: США пригрозили России
В Конгресс США внесли осуждающую ситуацию с правами человека в России резолюцию, авторы которой призвали ужесточить санкции.
Прилепин выступил с требованием к властям
Писатель Захар Прилепин в статье, опубликованной изданием «Свободная пресса», выразил мнение, что государство должно периодически раздавать гражданам РФ деньги независимо от положения в стране.
Изнасилованных россиянок оштрафуют за нарушение
Изнасилованные жительницы Красноярска были обвинены в нарушении режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.