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Пока вы не уснули: России грозят «санкции из ада» 

Сергей Василенок 31 минуту назад

Лукашенко дал оценку действиям России

Россия воспользовалась методом Белоруссии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как сообщает БЕЛТА, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Песков госпитализирован с коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Чехию попросили защитить российского дипломата

Сотрудник посольства России в Чехии получает угрозы из-за травли, развернутой местными средствами массовой информации (СМИ). Об этом сообщает пресс-служба дипломатической миссии.

В Кремле оценили предложение отменить голосование по Конституции

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ должно обязательно состояться, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В России снизилось число новых случаев COVID-19

Количество пациентов с новым коронавирусом в России за сутки выросло на 10 899, до 232 243 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Резкую отмену режима нерабочих дней объяснили

Резкую отмену режима нерабочих дней c 12 мая 2020 года, несмотря на рост числа инфицированных коронавирусом в России, объяснили.

"Российский шпион" в Чехии сделал заявление

Сотрудник посольства России в Чехии Андрей К. привез в страну яд, которым должен был быть отравлен мэр Праги Зденек Гржиб.

«Санкции из ада»: США пригрозили России

В Конгресс США внесли осуждающую ситуацию с правами человека в России резолюцию, авторы которой призвали ужесточить санкции.

Прилепин выступил с требованием к властям

Писатель Захар Прилепин в статье, опубликованной изданием «Свободная пресса», выразил мнение, что государство должно периодически раздавать гражданам РФ деньги независимо от положения в стране.

Изнасилованных россиянок оштрафуют за нарушение

Изнасилованные жительницы Красноярска были обвинены в нарушении режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Комментарии
В мире , Видео , Захар Прилепин , Дмитрий Песков , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Конгресс США , интернет-издание "Свободная пресса" , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters
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