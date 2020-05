В NYT подтвердили информацию о коронавирусе в России

Вице-президент по коммуникациям The New York Times Даниэль Роадс заявила, что издание уверено в точности информации в материале о статистике смертности от коронавируса в России

Ранее сообщалось, что МИД России направит в редакции The New York Times и Financial Times запросы с требованием опровергнуть опубликованные ими недостоверные данные о статистике смертности от коронавируса в России.