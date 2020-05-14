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В NYT уверены в точности информации в статье о коронавирусе в России 

RT на русском и ещё 60 26 минут назад
В NYT подтвердили информацию о коронавирусе в России
Фото: ТАСС
Вице-президент по коммуникациям The New York Times Даниэль Роадс заявила, что издание уверено в точности информации в материале о статистике смертности от коронавируса в России.
«Мы уверены в точности нашего материала, основанного на данных, опубликованных официальным государственным ведомством и интервью с экспертами государственных институтов. Никакие факты, приведенные в нашей статье, не оспариваются», — приводит Интерфакс её слова.
Ранее сообщалось, что МИД России направит в редакции The New York Times и Financial Times запросы с требованием опровергнуть опубликованные ими недостоверные данные о статистике смертности от коронавируса в России.
В свою очередь Департамент здравоохранения Москвы опроверг появившиеся в средствах массовой информации данные о занижении в столице статистики смертности от коронавируса.
В апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя публикацию The New York Times о «дезинформации» в российском здравоохранении, заявила, что американские политики традиционно пытаются находить виновных, чтобы не брать ответственность за свои ошибки.
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В мире , Общество , Мария Захарова , МИД , Financial Times , Интерфакс , New York Times
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