Япония отменит режим ЧС в 39 префектурах 

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Правительство Японии заявило о планах по досрочной отмене режима чрезвычайной ситуации в 39 префектурах страны, сообщает телеканал NHK.

Действие режима продолжится в восьми префектурах, в том числе в Токио и Осаке , говорится в сообщении.

Режим чрезвычайной ситуации был введен в Японии из-за опасности распространения коронавируса нового типа. Ранее он был продлен до 31 мая.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Японии зарегистрировано 16 049 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 678 — с летальным исходом. Вылечились 8 920 человек.