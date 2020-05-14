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Япония отменит режим ЧС в 39 префектурах 

Газета.Ru и ещё 17 1 час назад
Япония отменит режим ЧС в 39 префектурах
Фото: globallookpress.com
Правительство Японии заявило о планах по досрочной отмене режима чрезвычайной ситуации в 39 префектурах страны, сообщает телеканал NHK.
Действие режима продолжится в восьми префектурах, в том числе в Токио и Осаке, говорится в сообщении.
Режим чрезвычайной ситуации был введен в Японии из-за опасности распространения коронавируса нового типа. Ранее он был продлен до 31 мая.
По данным университета Джонса Хопкинса, в Японии зарегистрировано 16 049 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 678 — с летальным исходом. Вылечились 8 920 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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В мире , Ситуация в мире , ВОЗ , Осака , Япония
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